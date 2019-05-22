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Одного разу в Голлівуді: новий трейлер з Піттом і Ді Капріо
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У мережі з'явився новий трейлер до фільму Одного разу в Голлівуді (Once Upon a Time in Hollywood), де головні ролі грають Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Студія Sony Pictures показала свіжий трейлер до дев'ятого та останнього фільму від Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді (Once Upon a Time in Hollywood)". Прем'єра стрічки в Україні запланована вже на 8 серпня.
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Сюжет розгортається у 1969 році навколо колишньої зірки вестернів, якого грає Ді Капріо, та його дублера у виконанні Пітта. Чоловіки вже далеко на не вершині успіху, тому намагаються повернути собі славу та вижити у непростому Голлівуді. У головних ролях також знялися Люк Перрі, Марго Роббі, Аль Пачіно, Курт Рассел та багато інших.
Одного разу в Голлівуді, дивитись трейлер фільму онлайн:
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