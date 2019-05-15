Беверлі-Хіллз 2019: дивіться перший трейлер продовження серіалу

У мережі показали перший тизер до продовження культового серіалу Беверлі-Хіллз, 90210 (Beverly Hills, 90210) з уже знайомими героями. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Канал FOX потішив фанатів Беверлі-Хіллз першим трейлером до продовження серіалу, який стартував ще у 1990-му. Історія двійняток Брендона та Бренди в елітному районі Лос-Анджелеса ще тоді підкорила публіку, яка стежила за їх дорослішанням упродовж 10 сезонів. А тепер улюблені герої повернуться знову вже влітку цього року.

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Короткий тизер не розкрив жодних деталей сюжету, зате показав знайомих акторів, які займаються своїми ранковими справами: Шеннен Догерті медитує біля дому, Дженні Харт робить зачіску, Торі Спеллінг готує каву, Габріель Картеріс та Брайан Остін обирають одяг, Джейсон Прістлі намагається встати з ліжка. Врешті всі вони збираються разом.

Беверлі-Хіллз 2019, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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