Малефісента 2: з'явився перший тизер з Анджеліною Джолі

У мережі показали перший трейлер до нового фільму Малефісента: Володарка темряви (Maleficent: Mistress of Evil), який незабаром вийде на екранах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Disney здивувала прихильників промо до продовження історії про Чаклунку та Сплячу красуню під назвою Малефісента: Володарка темряви (Maleficent: Mistress of Evil). Прем'єра фільму запланована вже на 18 жовтня 2019 року.

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Анджеліна Джолі нарешті повертається на екрани вперше з 2015 року і знову у ролі могутньої злої чаклунки. Виявиться, що Малефісента значно трагічніший та складніший персонаж, аніж здавалось у першій картині. Компанію Джолі складуть Елль Феннінг та Мішель Пфайффер.

Сюжет розгортається навколо стосунків рогатої феї та майбутньої королеви. Вони формують нові альянси, стикаються з новими ворогами та намагаються захистити чарівних істот.

Малефісента 2: дивитись трейлер фільму онлайн:

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