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Новий хіт Аріани Гранде підкорює Youtube: спекотний кліп і текст пісні

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Аріана Гранде – thank u, next: новий кліп підкорив мережу (відео) - фото 1
Аріана Гранде – thank u, next: новий кліп підкорив мережу (відео) / Us Weekly

Кліп американської співачки Аріани Гранде на пісню "thank u, next" зібрав понад 34 млн переглядів за один день. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

25-річна американська співачка Аріана Гранде знову презентувала новий хіт кліп на пісню thank u, next, який з неймовірною швидкістю підкорює платформу Youtube. За лічені години ролик побачили понад 34 млн разів!

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На відео, яке відтворює популярні підліткові фільми початку 2000-х, можна також побачити багатьох зірок, приміром маму сімейства Кардашян Кріс Дженнер, співачка Троя Сівана, актора Джонатана Беннета та багатьох інших.

Аріана Гранде thank u, next, дивитись кліп онлайн:

Аріана Гранде thank u, next, текст пісні:

Thought I'd end up with Sean
But he wasn't a match
Wrote some songs about Ricky
Now I listen and laugh
Even almost got married
And for Pete, I'm so thankful
Wish I could say, "Thank you" to Malcolm
'Cause he was an angel
One taught me love
One taught me patience
And one taught me pain
Now, I'm so amazing
I've loved and I've lost
But that's not what I see
So, look what I got
Look what you taught me
And for that, I say
Thank you, next (next)
Thank you, next (next)
Thank you, next
I'm so fuckin' grateful for my ex
Thank you, next (next)
Thank you, next (next)
Thank you, next (next)
I'm so fuckin'
Spend more time with my friends
I ain't worried 'bout nothin'
Plus, I met someone else
We havin' better discussions
I know they say I move on too fast
But this one gon' last
'Cause her name is Ari
And I'm so good with that (so good with that)
She taught me love (love)
She taught me patience (patience)
How she handles pain (pain)
That shit's amazing (yeah, she's amazing)
I've loved and I've lost (yeah, yeah)
But that's not what I see (yeah, yeah)
'Cause look what I've found (yeah, yeah)
Ain't no need for searching, and for that, I say
Thank you, next (thank you, next)
Thank you, next (thank you, next)
Thank you, next (thank you)
I'm so fuckin' grateful for my ex
Thank you, next (thank you, next)
Thank you, next (said thank you, next)
Thank you, next (next)
I'm so fuckin' grateful for my ex
Thank you, next
Thank you, next
Thank you, next
I'm so fucking
One day I'll walk down the aisle
Holding hands with my mama
I'll be thanking my dad
'Cause she grew from the drama
Only wanna do it once, real bad
Gon' make that shit last
God forbid something happens
Least this song is a smash (song is a smash)
I've got so much love (love)
Got so much patience (patience)
I've learned from the pain (pain)
I turned out amazing (turned out amazing)
I've loved and I've lost (yeah, yeah)
But that's not what I see (yeah, yeah)
'Cause look what I've found (yeah, yeah)
Ain't no need for searching
And for that, I'll say
Thank you, next (thank you, next)
Thank you, next (thank you, next)
Thank you, next
I'm so fuckin' grateful for my ex
Thank you, next (thank you, next)
Thank you, next (said thank you, next)
Thank you, next (next)
I'm so fuckin' grateful for my ex
Thank you, next
Thank you, next
Thank you, next
Yeah, yee
Thank you, next
Thank you, next
Thank you, next
Yeah, yee

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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