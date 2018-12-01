На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новий хіт Аріани Гранде підкорює Youtube: спекотний кліп і текст пісні
-
- 21
Кліп американської співачки Аріани Гранде на пісню "thank u, next" зібрав понад 34 млн переглядів за один день. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
25-річна американська співачка Аріана Гранде знову презентувала новий хіт – кліп на пісню thank u, next, який з неймовірною швидкістю підкорює платформу Youtube. За лічені години ролик побачили понад 34 млн разів!
І ще: Сучасна музика: плейлист нових рок-пісень листопада
На відео, яке відтворює популярні підліткові фільми початку 2000-х, можна також побачити багатьох зірок, приміром маму сімейства Кардашян Кріс Дженнер, співачка Троя Сівана, актора Джонатана Беннета та багатьох інших.
Аріана Гранде – thank u, next, дивитись кліп онлайн:
Аріана Гранде – thank u, next, текст пісні:
Thought I'd end up with Sean
But he wasn't a match
Wrote some songs about Ricky
Now I listen and laugh
Even almost got married
And for Pete, I'm so thankful
Wish I could say, "Thank you" to Malcolm
'Cause he was an angel
One taught me love
One taught me patience
And one taught me pain
Now, I'm so amazing
I've loved and I've lost
But that's not what I see
So, look what I got
Look what you taught me
And for that, I say
Thank you, next (next)
Thank you, next (next)
Thank you, next
I'm so fuckin' grateful for my ex
Thank you, next (next)
Thank you, next (next)
Thank you, next (next)
I'm so fuckin'
Spend more time with my friends
I ain't worried 'bout nothin'
Plus, I met someone else
We havin' better discussions
I know they say I move on too fast
But this one gon' last
'Cause her name is Ari
And I'm so good with that (so good with that)
She taught me love (love)
She taught me patience (patience)
How she handles pain (pain)
That shit's amazing (yeah, she's amazing)
I've loved and I've lost (yeah, yeah)
But that's not what I see (yeah, yeah)
'Cause look what I've found (yeah, yeah)
Ain't no need for searching, and for that, I say
Thank you, next (thank you, next)
Thank you, next (thank you, next)
Thank you, next (thank you)
I'm so fuckin' grateful for my ex
Thank you, next (thank you, next)
Thank you, next (said thank you, next)
Thank you, next (next)
I'm so fuckin' grateful for my ex
Thank you, next
Thank you, next
Thank you, next
I'm so fucking
One day I'll walk down the aisle
Holding hands with my mama
I'll be thanking my dad
'Cause she grew from the drama
Only wanna do it once, real bad
Gon' make that shit last
God forbid something happens
Least this song is a smash (song is a smash)
I've got so much love (love)
Got so much patience (patience)
I've learned from the pain (pain)
I turned out amazing (turned out amazing)
I've loved and I've lost (yeah, yeah)
But that's not what I see (yeah, yeah)
'Cause look what I've found (yeah, yeah)
Ain't no need for searching
And for that, I'll say
Thank you, next (thank you, next)
Thank you, next (thank you, next)
Thank you, next
I'm so fuckin' grateful for my ex
Thank you, next (thank you, next)
Thank you, next (said thank you, next)
Thank you, next (next)
I'm so fuckin' grateful for my ex
Thank you, next
Thank you, next
Thank you, next
Yeah, yee
Thank you, next
Thank you, next
Thank you, next
Yeah, yee
Читайте також: alyona alyona – Відчиняй: українська реп-зірка випустила нову пісню
-
15:29Рятувальники оголосили попередження для українців
-
14:52Clean Bandit випустили альбом What Is Love: слухати всі пісні онлайн
-
14:30Яку погоду очікувати в Україні 2 грудня
-
13:54Новий хіт Аріани Гранде підкорює Youtube: спекотний кліп і текст пісні
-
13:27Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:55Джіджі Хадід заінтригувала відео зі зйомок
-
12:24Погода на грудень в Україні – прогноз синоптиків
-
11:50Вайлдер – Ф'юрі: відео зважування та дуелі поглядів
-
11:15Магнітні бурі у грудні 2018: календар небезпечних дат в Україні
-
10:47Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри
-
10:10Гвоздик – Стівенсон: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою
-
09:51Сніг та мороз: погода 1 грудня в Україні
-
09:23Вірші про зиму: красиві українські поезії для дітей і дорослих
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
08:54Користувачі OnePlus 6T зіткнулися з несподіваним дефектом
-
08:31Найкращі продукти для імунітету взимку
-
08:13У США піде з молотка ретро-пікап Брюса Вілліса
- 30 листопада
-
22:56Лікарі назвали продукти, які провокують появу каменів у нирках
-
22:24Жінка шеф-кухар у США вперше отримає три зірки Мішлена
-
22:00Привітання з Днем ангела Романа: побажання і картинки на іменини
-
21:48OnePlus спільно з McLaren випустить спеціальну версію OnePlus 6T
-
21:19Гібрид BMW i8 став патрульною машиною
-
21:05Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
-
20:56Валерій Харчишин з Другої ріки різко постарів: відеофакт
-
11:15Магнітні бурі у грудні 2018: календар небезпечних дат в Україні
-
09:23Вірші про зиму: красиві українські поезії для дітей і дорослих
- 30 листопада
-
21:05Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
-
20:152019 рік якої тварини за Східним гороскопом: опис і характеристика
-
17:53Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві
-
15:10Тепло, зручно і красиво: як одягатися чоловікам взимку
-
12:15Нові фільми грудня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
10:15Сучасна музика: плейлист нових рок-пісень листопада
-
08:15Вихідні і свята у грудні 2018 в Україні: календар усіх вихідних
- 29 листопада
-
21:45Серіал Жити заради кохання 4 серія – дивитися онлайн 29-11-2018
-
18:24Астана – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
-
16:31Титанік через 21 рік: як змінилися зірки культового фільму
-
14:145 цікавих книг, які стануть чудовими подарунками
-
12:15Найкращі нові серіали 2018, які варто подивитися у грудні
-
10:15Популярна музика: новенькі пісні відомих виконавців
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 29 листопада
- 28 листопада
-
21:50Серіал Жити заради кохання 3 серія – дивитися онлайн 28-11-2018
-
20:22Укрзалізниця оприлюднила розклад експреса в Бориспіль
-
18:13Медики розповіли, кому корисно пити кока-колу
-
16:27Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей до 30 років
-
14:56Притула відреагував на воєнний стан іронічним віршем
-
13:29Бумбокс – Твiй на 100%: вийшла нова потужна пісня гурту (текст)
-
08:55Різдвяний піст 2018: дата, історія, традиції і прикмети у Пилипівку
-
07:15Морозно та сухо: погода в Україні 28 листопада
-
00:05Хоффенхайм – Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів