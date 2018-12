Новий хіт Аріани Гранде підкорює Youtube: спекотний кліп і текст пісні

Кліп американської співачки Аріани Гранде на пісню "thank u, next" зібрав понад 34 млн переглядів за один день. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

25-річна американська співачка Аріана Гранде знову презентувала новий хіт – кліп на пісню thank u, next, який з неймовірною швидкістю підкорює платформу Youtube. За лічені години ролик побачили понад 34 млн разів!

І ще: Сучасна музика: плейлист нових рок-пісень листопада

На відео, яке відтворює популярні підліткові фільми початку 2000-х, можна також побачити багатьох зірок, приміром маму сімейства Кардашян Кріс Дженнер, співачка Троя Сівана, актора Джонатана Беннета та багатьох інших.

Аріана Гранде – thank u, next, дивитись кліп онлайн:

Аріана Гранде – thank u, next, текст пісні:

Thought I'd end up with Sean

But he wasn't a match

Wrote some songs about Ricky

Now I listen and laugh

Even almost got married

And for Pete, I'm so thankful

Wish I could say, "Thank you" to Malcolm

'Cause he was an angel

One taught me love

One taught me patience

And one taught me pain

Now, I'm so amazing

I've loved and I've lost

But that's not what I see

So, look what I got

Look what you taught me

And for that, I say

Thank you, next (next)

Thank you, next (next)

Thank you, next

I'm so fuckin' grateful for my ex

Thank you, next (next)

Thank you, next (next)

Thank you, next (next)

I'm so fuckin'

Spend more time with my friends

I ain't worried 'bout nothin'

Plus, I met someone else

We havin' better discussions

I know they say I move on too fast

But this one gon' last

'Cause her name is Ari

And I'm so good with that (so good with that)

She taught me love (love)

She taught me patience (patience)

How she handles pain (pain)

That shit's amazing (yeah, she's amazing)

I've loved and I've lost (yeah, yeah)

But that's not what I see (yeah, yeah)

'Cause look what I've found (yeah, yeah)

Ain't no need for searching, and for that, I say

Thank you, next (thank you, next)

Thank you, next (thank you, next)

Thank you, next (thank you)

I'm so fuckin' grateful for my ex

Thank you, next (thank you, next)

Thank you, next (said thank you, next)

Thank you, next (next)

I'm so fuckin' grateful for my ex

Thank you, next

Thank you, next

Thank you, next

I'm so fucking

One day I'll walk down the aisle

Holding hands with my mama

I'll be thanking my dad

'Cause she grew from the drama

Only wanna do it once, real bad

Gon' make that shit last

God forbid something happens

Least this song is a smash (song is a smash)

I've got so much love (love)

Got so much patience (patience)

I've learned from the pain (pain)

I turned out amazing (turned out amazing)

I've loved and I've lost (yeah, yeah)

But that's not what I see (yeah, yeah)

'Cause look what I've found (yeah, yeah)

Ain't no need for searching

And for that, I'll say

Thank you, next (thank you, next)

Thank you, next (thank you, next)

Thank you, next

I'm so fuckin' grateful for my ex

Thank you, next (thank you, next)

Thank you, next (said thank you, next)

Thank you, next (next)

I'm so fuckin' grateful for my ex

Thank you, next

Thank you, next

Thank you, next

Yeah, yee

Thank you, next

Thank you, next

Thank you, next

Yeah, yee

Читайте також: alyona alyona – Відчиняй: українська реп-зірка випустила нову пісню