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alyona alyona – Відчиняй: українська реп-зірка випустила нову пісню
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Вихователька дитячого садка з Баришівки Альона Савраненко, відома під псевдонімом alyona alyona, презентувала новий кліп. Зацініть хіт мережі!
Українська зірка YouTube, вихователька дитсадка alyona alyona записала кліп на нову пісню "Відчиняй". Режисером відеороботи став Ян Болотов з Ізраїлю. Він же працював і над попередніми відео реперки.
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За словами виховательки, свою роботу вона присвятила новому поколінню, яке кардинально відрізняється від радянського. "Чуєш мій клич? Біля мене сотні невідомих облич. Біля мене світло, хоча зараз ніч. Біля мене біт, знаєш, це моя річ", – читає alyona alyona. Зацініть!
Слухати онлайн нову пісню alyona alyona – Відчиняй:
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