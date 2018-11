Нові фільми грудня 2018: найкращі прем'єри місяця

Найбільш очікувані та круті фільми грудня вже стартують у кінотеатрах! Порція українського кіно, довгоочікувана стрічка "Аквамен", новорічні комедії та трилери - Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми, які вийдуть на екрани у грудні!

Лускунчик і чотири королівства

Оригінальна назва мовою фільму: The Nutcracker and the Four Realms

Жанр: пригоди, фентезі

Країна: США

Режисер: Лассе Халльстрьом

У головних ролях: МакКензі Фой, Місті Коупленд, Морган Фріман, Кіра Найтлі, Меттью Макфед'єн

Тривалість: хв.

Коли: з 6 грудня

Кіноадаптація відомої казки Гофмана розповідає про те, як дівчина Клара разом з братиком перед Різдвом отримує чимало подарунків від батьків. Але найбільшу увагу привертає найменш яскрава іграшка - чоловічок Лускунчик, яким можна колоти горішки. Саме ця забавка стає лідером всіх іграшок дітей у нелегкій боротьбі з військом Мишачого короля, який зумів пролізти з-під підлоги. Хто ж міг подумати, що свідком битви стає і маленька Клара.

Лускунчик і чотири королівства, дивитись трейлер фільму онлайн:

Смертні машини

Оригінальна назва мовою фільму: Mortal Engines

Жанр: пригоди, фентезі, фантастика

Країна: США

Режисер: Крістіан Ріверс

У головних ролях: Пітер Джексон, Філіпп Бойєнс

Тривалість: 128 хв.

Коли: з 6 грудня

Стрічка показує постапокаліптичну планету, більшість мешканців якої померли через "60-хвилинну війну". Уцілілі ж поселились у містах на гігантських пересувних платформах. Це дозволяє людям знаходити ресурси, щоб хоч якось виживати. Більші міста полюють на менші. Із одного з таких невеличких і головна героїня - Естер Шоу, яка зможе змінити історію.

Смертні машини, дивитись трейлер фільму онлайн:

Дім, який побудував Джек

Оригінальна назва мовою фільму: The House That Jack Built

Жанр: трилер, жахи, драма

Країна: Данія, Франція, Німеччина, Швеція

Режисер: Ларс фон Трієр

У головних ролях: Метт Діллон, Бруно Ганц, Ума Турман, Райлі Кіо

Тривалість: 155 хв.

Коли: з 6 грудня

Історія показує життя у штаті Вашингтон у 1970-80-х роках. У центрі сюжету інженер Джек, який мріяв стати архітектором і навіть збудував собі помешкання. Щоправда, своє натхнення він виливає у вбивства, а тілами викладає моторошні композиції. Зважаючи на обережність та стриманість, вивести його на чисту воду не так легко.

Дім, який побудував Джек, дивитись трейлер фільму онлайн:

Аквамен (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: Aquaman

Жанр: фантастика, пригоди, бойовик

Країна: США

Режисер: Вілл Білл, Джефф Джонс, Джеймс Ван

У головних ролях: Джейсон Момоа, Ембер Герд, Патрік Вілсон, Віллем Дефо, Ніколь Кідман, Рендалл Парк, Дольф Лундгрен

Тривалість: 144 хв.

Коли: з 13 грудня

Сюжет познайомить глядача ближче з історією Аквамена, якого можна було побачити у стрічці "Ліга справедливості" (2017). Сам персонаж неймовірно цікаво, бо не кожному випадає нагода стати сином королеви Атлантиди та наглядача маяка, який має обрати, який світ, йому ближчий.

Аквамен, дивитись трейлер фільму онлайн:

Людина-Павук: Навколо всесвіту

Оригінальна назва мовою фільму: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Жанр: анамація, пригоди, фентезі

Країна: США

Режисер: Боб Персічетті, Пітер Ремзі

У головних ролях: Лів Шрайбер, Махершала Алі, Шамеік Мур, Браян Тайрі Генрі

Тривалість: - хв.

Коли: з 13 грудня

Сюжет "Людина-Павук: Навколо всесвіту" розгортається у Нью-Йорку навколо підлітка Майлза Моралез, батько якого - афроамериканець, який працює в поліції. Виявилось, що у всесвіті може бути не один Людина-павук, адже хлопець має такі ж уміння та не меншу відповідальність. Чим більше часу минає, тим більшає кількість "павучків".

Людина-Павук: Навколо всесвіту, дивитись трейлер фільму онлайн:

Пригоди S Миколая

Оригінальна назва мовою фільму: Пригоди S Миколая

Жанр: пригоди, комедія

Країна: Україна

Режисер: Семен Горов

У головних ролях: Максим Лучак, Василь Вірастюк, Марія Єфросиніна, Григорій Боковенко

Тривалість: - хв.

Коли: з 13 грудня

Родина маленького Артема нещодавно переїхала з великого міста до маленького карпатського села. Свята вже близько, тож хлопчик з нетерпінням очікує на Миколая. Щоправда, той, хто з'являється перед його ним, зовсім не схожий на Святого. Виявилось, що до домівки пробрався злодій. Тож Артему з друзями варто вивести зловмисника на чисту воду.

Пригоди S Миколая, дивитись трейлер фільму онлайн:

Грінч

Оригінальна назва мовою фільму: The Grinch

Жанр: мультфільм

Країна: США

Режисер: Скотт Мозьє, Ярроу Чейні

У головних ролях: Бенедикт Камбербетч, Камерон Сілі, Рашида Джонс, Фаррелл Вільямс, Кенан Томпсон

Тривалість: 86 хв.

Коли: з 20 грудня

Вже відомий руйнівник Різдва Грінч повертається! Святкова атмосфера продовжує бісити зеленого монстра, тому він вирішує вкрасти всі подарунки від Санта-Клауса. Невеселому зловмиснику допомагатимуть і домашні улюбленці, які не такі підступні, як їх власник.

Грінч, дивитись трейлер фільму онлайн:

Бамблбі

Оригінальна назва мовою фільму: Bumblebee

Жанр: фантастика, бойовик, пригоди

Країна: США

Режисер: Тревіс Найт

У головних ролях: Гейлі Стайнфілд, Джон Сіна, Памела Адлон, Ніна Чік, Мегін Прайс, Мартін Шорт

Тривалість: - хв.

Коли: з 20 грудня

Сюжет розгортається у далекому 1987 році, коли герой у своєму класичному обліку жовтого Фольцвагена-жука намагається знайти притулок та сховану на Землі. На одному з невеличких пляжних містечок у Каліфорнії прямісінько на звалищі Бамблбі знаходить дівчина Чарлі. Але стан жовтого трансформера дуже складний – він навіть не може розмовляти і має чимало поломок, але Чарлі допомагає герою повернути форму.

Бамблбі, дивитись трейлер фільму онлайн:

Секс і нічого особистого

Оригінальна назва мовою фільму: Секс і нічого особистого

Жанр: комедія

Країна: Україна

Режисер: Ольга Ряшина

У головних ролях: Роман Луцький, Наталя Мазур, Сергій Притула, Анжеліка Ніколаєва

Тривалість: 98 хв.

Коли: з 20 грудня

Головний герой Сергій стикається з несподіваним поворотом подій: він робить пропозицію коханій, але вона зізнається, що у ліжку він повний нуль. Тож хлопець їде на свята до друга Василя, який мешкає у Празі. Той намагається допомогти з сексуальними справами, але все йде коту під хвіст. Одного вечора Сергій знайомиться зі стриптизеркою Діаною, яка готова перетворити хлопця у справжнього героя у ліжку. Щоправда, на цьому шляху перепоною стає колишня дівчина, якій не до вподоби таке навчання.

Секс і нічого особистого, дивитись трейлер фільму онлайн:

Я, ти, він, вона

Оригінальна назва мовою фільму: Я, ти, він, вона

Жанр: комедія, романтика

Країна: Україна

Режисер: Володимир Зеленський, Девід Додсон

У головних ролях: Володимир Зеленський, Євген Кошовий, Надя Дорофєєва, Агне Грудіте

Тривалість: - хв.

Коли: з 27 грудня

Сімейне життя не завжди є ідеальним, а подружжя Максима з Яною та Бориса з Оленою це лише підтверджують. Доходить до того, що одна з пар вирішує розлучитись, щоб не ламати життя один одного. Щоправда, держава дає останній шанс виправити все - випробувальний термін. Здається, саме цей час точно переверне всі уявлення про родину та кохання.

Я, ти, він, вона, дивитись трейлер фільму онлайн:

Дублікат

Оригінальна назва мовою фільму: Jonathan

Жанр: наукова фантастика, трилер

Країна: США

Режисер: Білл Олівер

У головних ролях: Енсел Елгорт, Патріша Кларксон, С'юкі Уотерхаус, Метт Бомер

Тривалість: 101 хв.

Коли: з 27 грудня

Знайомтесь, Джонатан - звичайний хлопець з Манхеттена. Щоранку він прокидається о 7 та йде на пробіжку, а опісля відправляється на роботу. Щоправда, вже о 7 вечора він повинен бути вдома та спати. А все тому, що насправді тілом Джонатана користуються двоє братів: один живе вночі, а інший - вдень. Щодня вони звітують, щоб стежити за власним тілом, а також мають правила. Все йде спокійно до того моменту, поки один не починає порушувати домовленості.

Дублікат, дивитись трейлер фільму онлайн:

