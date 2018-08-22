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Хто такий Аквамен від DC: все про персонажа і фільм
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Прем'єра фільму "Аквамен" запланована вже на 13 грудня. Радіо МАКСИМУМ розповідає, хто такий Аквамен, і чому варто піти на нього у кіно.
Аквамен – один із найстаріших персонажів у коміксах DC, адже його створили ще у далекому 1941 році Пол Норріс та Морт Вайзінгер. Історія цього персонажа кілька разів змінювалась і дещо відрізняється від тієї, яку глядачі частково побачили у "Лізі справедливості" та ще оцінять у сольному фільму "Аквамен" вже у грудні.
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Історія персонажа за коміксами
Дебютна історія героя розповідала, що його батько досліджував морські глибини та під час однієї з експедицій натрапив на місто, яке порівняв з Атлантидою, а от мама Аквамена померла, народжуючи сина. Відтак його батько сам створив водонепроникний дім в одному з палаців під водою та досліджував знання раси, яка давно загинула. Саме це допомогло йому навчити сина дихати під водою і навіть використовувати силу моря.
Однак така історія не протрималась довго, тому творці вирішили, що краще герой буде сином королеви Атлантиди Атланти, яку вигнали з її рідних земель, а також наглядача маяка Тома Каррі. Відтак хлопчик мав бути законним правителем Атлантиди. Це підтверджувало і те, що з самісінького дитинства він був дуже спритним і сильним, а також міг керувати мешканцями води. У цій версії матір Артура також рано помирає, тож батько навчає звичайному людському життю та моралі.
Але і на цьому автори вирішили не зупинятись і ще раз перекроїли історію появи персонажа. Тепер він був позашлюбним сином безсмертного чарівника та королеви. Відтак офіційний король не надто зрадів такому ходу подій та покинув дитину. Зате його уміння ладнати з мешканцями води допомогло і хлопчик жив із сімейством дельфінів. Однак згодом він зустрівся з наглядачем маяка Томом Каррі, який і навчив майбутнього Аквамена ладнати ще й з людьми.
Які сили має Аквамен
- Сильний телепат. Саме це уміння дозволяє йому спілкуватись та прикликати морських істот на величезних відстанях. У деяких ситуаціях Аквамен міг впливати і на людей, які мали морське життя.
- Дихає під водою. Не дивно, що правитель Атлантиди може спокійно перебувати в океані, а також спокійнісінько дихати на суші.
- Майже невразливий. Це не зовсім уміння, а перевага незвичайного костюма, який створено із дуже міцної луски.
- Бойові мистецтва та неймовірна сила і швидкість. До слова, ці уміння активно працюють і на поверхні, і під водою.
- Тризубець здатен прикликати удари блискавок.
- Нічне бачення та гострий слух.
Сюжет фільму Аквамен
Сольний фільм про Аквамена переносить глядачів ще далеко до початку подій "Ліги справедливості" та розповідає про історію самого Артура Каррі. Хлопчик народився у родині жінки Атланни та працівника маяка Тома Каррі, який навчав дитину всього, що знав сам. Щоправда, хлопець умів не лише весело проводити час, а ще й спілкуватись з рибами та довго перебувати під водою. Однак раптом помирає його матір, розкриваючи свою таємницю – вона королева Атлантиди, яку вигнали. І тепер Артур має посісти свій законний трон та вибрати, який бік захищати.
Аквамен, дивіться трейлер фільму онлайн:
Акторський склад фільму Аквамен
- Аквамен – Джейсон Момома (Гра престолів, Ліга справедливості, Зоряна брама: Атлантида, Конан)
- Мера (дружина Аквамена) – Емберт Херд (Ромовий щоденник, Дівчина з Данії)
- Атланна (мати Аквамена) – Ніколь Кідман (Геній, Дев'ять, Мулен Руж!)
- Нуідіс Вулко (науковий керівник Артура) – Віллем Дефо (Не впіймали - не злодій, Людина-павук (2002,2004,207), Антихрист, Вбивство у "Східному експресі")
- Чорна Манта – Ях'я Абдул-Матін II (Рятувальники Малібу, Найвеличніший шоумен на Землі)
- Король Нерус – Дольф Лундгрен (Роккі, Останній рубі, Нестримні)
- Томас Каррі (батько Артура) – Темуера Моррісон (Цар скорпіонів 3, Зелений ліхтар, Спартак:боги арени)
Як виглядає Аквамен у коміксах DC
Як виглядає Аквамен у новому фільмі
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