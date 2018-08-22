Хто такий Аквамен від DC: все про персонажа і фільм

Прем'єра фільму "Аквамен" запланована вже на 13 грудня. Радіо МАКСИМУМ розповідає, хто такий Аквамен, і чому варто піти на нього у кіно.

Аквамен – один із найстаріших персонажів у коміксах DC, адже його створили ще у далекому 1941 році Пол Норріс та Морт Вайзінгер. Історія цього персонажа кілька разів змінювалась і дещо відрізняється від тієї, яку глядачі частково побачили у "Лізі справедливості" та ще оцінять у сольному фільму "Аквамен" вже у грудні.

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Історія персонажа за коміксами

Дебютна історія героя розповідала, що його батько досліджував морські глибини та під час однієї з експедицій натрапив на місто, яке порівняв з Атлантидою, а от мама Аквамена померла, народжуючи сина. Відтак його батько сам створив водонепроникний дім в одному з палаців під водою та досліджував знання раси, яка давно загинула. Саме це допомогло йому навчити сина дихати під водою і навіть використовувати силу моря.

Однак така історія не протрималась довго, тому творці вирішили, що краще герой буде сином королеви Атлантиди Атланти, яку вигнали з її рідних земель, а також наглядача маяка Тома Каррі. Відтак хлопчик мав бути законним правителем Атлантиди. Це підтверджувало і те, що з самісінького дитинства він був дуже спритним і сильним, а також міг керувати мешканцями води. У цій версії матір Артура також рано помирає, тож батько навчає звичайному людському життю та моралі.

Але і на цьому автори вирішили не зупинятись і ще раз перекроїли історію появи персонажа. Тепер він був позашлюбним сином безсмертного чарівника та королеви. Відтак офіційний король не надто зрадів такому ходу подій та покинув дитину. Зате його уміння ладнати з мешканцями води допомогло і хлопчик жив із сімейством дельфінів. Однак згодом він зустрівся з наглядачем маяка Томом Каррі, який і навчив майбутнього Аквамена ладнати ще й з людьми.

Які сили має Аквамен

Сильний телепат. Саме це уміння дозволяє йому спілкуватись та прикликати морських істот на величезних відстанях. У деяких ситуаціях Аквамен міг впливати і на людей, які мали морське життя.

Дихає під водою. Не дивно, що правитель Атлантиди може спокійно перебувати в океані, а також спокійнісінько дихати на суші.

Майже невразливий. Це не зовсім уміння, а перевага незвичайного костюма, який створено із дуже міцної луски.

Бойові мистецтва та неймовірна сила і швидкість. До слова, ці уміння активно працюють і на поверхні, і під водою.

Тризубець здатен прикликати удари блискавок.

Нічне бачення та гострий слух.

Сюжет фільму Аквамен

Сольний фільм про Аквамена переносить глядачів ще далеко до початку подій "Ліги справедливості" та розповідає про історію самого Артура Каррі. Хлопчик народився у родині жінки Атланни та працівника маяка Тома Каррі, який навчав дитину всього, що знав сам. Щоправда, хлопець умів не лише весело проводити час, а ще й спілкуватись з рибами та довго перебувати під водою. Однак раптом помирає його матір, розкриваючи свою таємницю – вона королева Атлантиди, яку вигнали. І тепер Артур має посісти свій законний трон та вибрати, який бік захищати.

Аквамен, дивіться трейлер фільму онлайн:

Акторський склад фільму Аквамен

Аквамен – Джейсон Момома (Гра престолів, Ліга справедливості, Зоряна брама: Атлантида, Конан)

– Джейсон Момома (Гра престолів, Ліга справедливості, Зоряна брама: Атлантида, Конан) Мера (дружина Аквамена) – Емберт Херд (Ромовий щоденник, Дівчина з Данії)

(дружина Аквамена) – Емберт Херд (Ромовий щоденник, Дівчина з Данії) Атланна (мати Аквамена) – Ніколь Кідман (Геній, Дев'ять, Мулен Руж!)

(мати Аквамена) – Ніколь Кідман (Геній, Дев'ять, Мулен Руж!) Нуідіс Вулко (науковий керівник Артура) – Віллем Дефо (Не впіймали - не злодій, Людина-павук (2002,2004,207), Антихрист, Вбивство у "Східному експресі")

(науковий керівник Артура) – Віллем Дефо (Не впіймали - не злодій, Людина-павук (2002,2004,207), Антихрист, Вбивство у "Східному експресі") Чорна Манта – Ях'я Абдул-Матін II (Рятувальники Малібу, Найвеличніший шоумен на Землі)

– Ях'я Абдул-Матін II (Рятувальники Малібу, Найвеличніший шоумен на Землі) Король Нерус – Дольф Лундгрен (Роккі, Останній рубі, Нестримні)

– Дольф Лундгрен (Роккі, Останній рубі, Нестримні) Томас Каррі (батько Артура) – Темуера Моррісон (Цар скорпіонів 3, Зелений ліхтар, Спартак:боги арени)

Як виглядає Аквамен у коміксах DC

"Aquaman doesn't have a good rogues' gallery."



Me: "Oh really" pic.twitter.com/QWB8N0f0xd — Let's Talk Black Manta (@TalkingManta) 21 серпня 2018 р.

While his best (and darkest) stories happened during the Bronze Age in the late 70s, I do prefer the covers from earlier in the Silver Age. And even then the guy who does NOT talk to fish was cool.



The first cover would make a great MOVIE POSTER!



AQUAMAN (1962-78)

Nick Cardy pic.twitter.com/d4szz0KAdj — Chris Buse (@buse_chris) 21 серпня 2018 р.

I miss moments like this in Aquaman's book. Just Arthur and Mera spending time together at the lighthouse. pic.twitter.com/Ot727LQRJu — AquamAnder (@AnderWriter) 20 серпня 2018 р.

It's so cool to see a cover filled with Aquaman's villains. pic.twitter.com/eAucy1K7La — AquamAnder (@AnderWriter) 17 серпня 2018 р.

Як виглядає Аквамен у новому фільмі

Home is calling. #Aquaman – in theaters December 21. Watch the new trailer this Saturday. pic.twitter.com/ZTvO6qTxap — Aquaman Movie (@aquamanmovie) 16 липня 2018 р.

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