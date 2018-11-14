Найкращі бойовики 90-х, які стали культовими

90-і – епоха бойовиків! Божевільні, сміливі та харизматичні кіногерої були справжніми кумирами мільйонів, а багато з фільмів цього часу стали культовими. Ми зібрали саме такі – найкращі бойовики, що вийшли в період з 1990 по 1999 рік.

Ці бойовики заслужено отримали оцінку вище ніж 7 балів за версією IMDb – найбільшого в світі сайту про кінематограф. Нумо згадувати найкращі екшени!

І ще: Як зараз виглядає головна акторка серіалу Просто Марія: фото

Міцний горішок 2

Die Hard 2: Die Harder

Бойовик, трилер, кримінал

США, 1990 рік

Тривалість: 124 хв

IMDb: 7,1

Епічне продовження історії про подвиги безстрашного поліцейського, який знову мимоволі опиняється в центрі подій. Цього разу терористи захоплюють міжнародний аеропорт, через що літаки не можуть приземлитися. Паливо у них закінчується, тому зволікати ніколи...

Термінатор 2: Судний день

Terminator 2: Judgment Day

Фантастика, бойовик, трилер

США, Франція, 1991 рік

Тривалість: 137 хв

IMDb: 8,5

Історія відбувається через 10 років після подій першого фільму. Цього разу Термінатор прибув для захисту сина Сари Коннор від новішого і досконалішого кіборга-вбивці. Ворог практично невразливий і здатний набувати будь-якого вигляду, а на кону знову доля всього людства.

Обладунки Бога 2: Операція Кондор

Armour of God II — Operation Condor

Бойовик, комедія, пригоди

Гонконг, 1991 рік

Тривалість: 92 хв

IMDb: 7,3

Захопливе продовження історії мисливця за старовиною, якому цього разу доведеться вирушити на пошуки нацистських скарбів. Тонни золотих злитків приховані під пісками африканської пустелі, проте точне місце їх розташування ще слід з'ясувати.

На гребені хвилі

Point Break

Бойовик, трилер, кримінал

Японія, США, 1991 рік

Тривалість: 117 хв

IMDb: 7,2

Банда серфінгістів безцеремонно грабує банки, не залишаючи ніяких доказів і зачіпок. Єдиний спосіб вивести їх на чисту воду – стати одним з них, що і намагається зробити молодий агент ФБР. Однак, познайомившись з їхнім життям, сам він мимоволі починає змінюватися.

Утікач

The Fugitive

Бойовик, трилер, драма

США, 1993 рік

Тривалість: 130 хв

IMDb: 7,8

Успішного хірурга звинувачують у вбивстві власної дружини і засуджують до смертної кари. Довести свою невинність він може тільки сам, влаштувавши втечу і відшукавши справжнього вбивцю. Однак на втікача відкривається справжнє полювання.

Правдива брехня

True Lies

Бойовик, трилер, комедія

США, 1994 рік

Тривалість: 135 хв

IMDb: 7,2

Під зав'язку наповнений екшеном фільм про подвійне життя спеціального агента таємної урядової служби. Для своєї родини він був скромним продавцем комп'ютерів. Його справжня робота навряд чи б стала відома, якби його не викрали терористи.

Леон

Léon

Триллер, драма, кримінал

Франція, 1994 рік

Тривалість: 133 хв

IMDb: 8,6

Це скоріше кримінальна драма, але не відзначити її просто не можна. У центрі сюжету культового фільму – професійний убивця Леон і чарівна дівчинка Матильда, яка втратила всю сім'ю. Головні ролі у фільмі виконують Жан Рено, Наталі Портман і Гарі Олдмен.

Протистояння

Heat

Бойовик, трилер, драма

США, 1995 рік

Тривалість: 171 хв

IMDb: 8,2

Напружений кримінальний бойовик в найкращих традиціях старої школи із зірковим акторським складом: Аль Пачіно, Роберт Де Ніро і Вел Кілмер. З цим тріо майже тригодинний фільм переглядається на одному диханні!

Місія нездійсненна

Mission: Impossible

Бойовик, трилер, пригоди

США, 1996 рік

Тривалість: 110 хв

IMDb: 7,1.

Перша частина франшизи про нездійсненні завдання агента ЦРУ Ітана Ханта. Після невдалої місії, при виконанні якої гине кілька членів його команди, він виявляється першим підозрюваним у зраді. Щоб зняти з себе всі обвинувачення, йому потрібно знайти справжнього "крота".

Люди в чорному

Men in Black

Фантастика, комедія, бойовик

США, 1997 рік

Тривалість: 98 хв

IMDb: 7,3

Вони носять строгі чорні костюми і ніколи не залишають слідів. Їхнє головне завдання – контроль діяльності інопланетян на Землі. Тільки їм під силу вберегти планету від знищення. Для порятунку людства їм доведеться вистежити і зловити непроханого гостя раси жуків-загарбників.

Без обличчя

Face/Off

Бойовик, трилер, кримінал, фантастика

США, 1997 рік

Тривалість: 138 хв

IMDb: 7,3

Агент ФБР погоджується на операцію зі зміни лиця, щоб стати схожим на відомого терориста, що перебуває в комі. Видаючи себе за злочинця, він планує дізнатися місце, де в місті закладена бомба. Однак відбувається непередбачене: терорист приходить до тями, набуває вигляду агента ФБР і зникає.

П'ятий елемент

The Fifth Element

Фантастика, бойовик, трилер, комедія

Франція, 1997 рік

Тривалість: 126 хв

IMDb: 7,7.

Фантастичний бойовик про порятунок Землі колишнім військовим, який працює простим таксистом. На його долю випав захист загадкової дівчини, яка може врятувати все людство від загрози.

Таксі

Taxi

Бойовик, комедія, кримінал

Франція, 1998 рік

Тривалість: 86 хв

IMDb: 7,0

Перший фільм про марсельське таксі, яке ганяє по вулицях міста, як спорткар на треку. Його водій втягується в розслідування серії пограбувань банди на червоних мерседесах, якій кожен раз вдається вислизнути від правосуддя, не залишивши зачіпок.

Блейд

Blade

Жахи, бойовик, фентезі

США, 1998 рік

Тривалість: 120 хв

IMDb: 7,1

Одна з перших по-справжньому вдалих екранізацій коміксів з чорношкірим головним героєм. У центрі картини – напівлюдина-напіввампір, який має нереальну силу і живучість, але не позбавлений спраги крові. Його мета – винищування вампірів по всьому світу і вистежування їх ватажків.

Година пік

Rush Hour

Бойовик, комедія, кримінал

США, 1998 рік

Тривалість: 98 хв

IMDb: 7,0

Гонконгський поліцейський прилітає в Лос-Анджелес для розслідування справи про викрадення дочки китайського консула. У напарники йому дістається балакучий коп, якому доручено відволікати іноземного колегу. Однак після низки розбіжностей вони об'єднують зусилля і беруться за справу самі.

Матриця

The Matrix

Фантастика, бойовик

США, 1999 рік

Тривалість: 136 хв

IMDb: 8,7

Життя простого офісного клерка перевертається з ніг на голову, коли він дізнається страшну правду про навколишній світ. Все, що він бачить щодня, – не більше ніж ілюзія, керована штучним інтелектом. Реальність же куди страшніша...

А який з бойовиків 90-х ваш улюблений? Пишіть у коментарях!

Дивіться також: Найкращі фільми в історії: який кіношедевр вийшов у рік твого народження