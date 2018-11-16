Фантастичні звірі: Злочини Ґріндевальда – чи варто дивитися новий фільм

15 листопада в український прокат вийшов фільм "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндевальда". Зіркові актори, сценарій Джоан Роулінг та улюблений магічний всесвіт – розповідаємо, чим вразила нова стрічка та чи варто її дивитися в кінотеатрах.

Фантастичні звірі: Злочини Ґріндевальда – друга частина кінофраншизи про пригоди чарівника Ньюта Саламандера. Зібрали для вас головні мінуси та плюси нового фільму.

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Сюжет фільму Фантастичні звірі 2

Дія стрічки відбувається в 1927 році в тому ж всесвіті, що книги і фільми про Гаррі Поттера, але за 60 років до описаних в них подій. Найнебезпечнішого в світі чарівника Ґріндевальда збираються переводити з однієї в'язниці в іншу. Зрозуміло, що така операція може закінчитися єдиним можливим чином – втечею. На відміну від першої частини кінофраншизи, головні герої зі Штатів перебираються в Європу, а центральний сюжет розгортається у Парижі, де й переховується утікач.

Маги двох континентів вирушають на пошуки не лише злочинця, який мріє про домінування чистокровних чарівників над немагічними істотами, а й таємничого юнака Креденція, могутня сила якого здатна зруйнувати весь світ. Ґріндевальд прагне завербувати хлопця у свої ряди. Натомість Дамблдор не може взяти участь у битві самотужки і відправляє на пошуки Креденція добре відомого нам Ньюта Скамандера, який має переконати того долучитися до світлого боку. Тим часом кількість прибічників Ґріндевальда зростає: він красномовний і вміло підбирає ключики для кожного зі своїх опонентів. Наближається війна, та хто ж в ній переможе?

Огляд фільму: плюси і мінуси нових Звірів

Злочинам Ґріндевальда задає тон перша ж сцена. Дуже ефектна й анітрохи не зворушлива, вона майже змушує забути про симпатичного ніфлера і їхнього господаря Ньюта. Атмосфера стрічки справді готична, романтична та навіть фатальна. Це і плюс, і мінус водночас, адже тих, хто чекав милої казки, очікує часткове розчарування.

На відміну від попереднього, цей фільм при всьому бажанні неможливо ні прийняти, ні видати за безневинну екологічну казку про приборкання неслухняних звірів. І самих звірів тут, на жаль, замало. Є кілька яскравих епізодів у валізці Скамандера, є чудова сюжетна лінія, пов'язана з китайським напівдраконом-напівлевом зуву, а також епізодичні появи екзотичних істот. Не переймайтеся: у ніфлера буде свій тріумфальний вихід, але його доведеться дочекатися.

Едді Редмейн у ролі Ньюта Скамандера

Натомість однозначна перевага Злочинів Ґріндевальда – сильні актори. Звісно, що лауреат Оскара Едді Редмейн цікавіший і глибший за Деніела Редкліффа в "Гаррі Поттері" в багато разів. Та й Кетрін Вотерстон – недарма відкрита Полом Томасом Андерсоном – неабияка артистка. Джуд Лоу ідеально підходить роль професора Дамблдора, а для Джонні Деппа образ Ґріндевальда, гранично несхожого на капітана Джека Горобця, справжній порятунок. Відмінний актор давно став бранцем своєї найуспішнішої роботи, а тут він нарешті проявив себе по-новому.

Джонні Депп зіграв Ґріндевальда

При цьому багатьом глядачам і критикам не до вподоби велика кількість персонажів. Мовляв, творці не встигли розкрити їхню історію та пояснити їхні дії.

Роулінг написала неймовірно складний і заплутаний сценарій, сповнений братів, сестер і закоханих. Всі вони пов'язані складними і напруженими стосунками між собою. Вибухова фінальна сцена на кладовищі в Парижі ледь прояснює заплутану ситуацію, – йдеться у рецензії авторитетної британської газети The Independent.

Не можна й не згадати кілька кіноляпів, які розізлили фанатів поттеріани. Йдеться про порушення внутрішніх законів всесвіту (від неможливості роз'явився в Гогвортсі до віку Мінерви Макгонегел).

Джуд Лоу зіграв Дамблдора

Жирний плюс фільму – розкішний візуальний ряд! Графіка картини захоплює та тримає в напрузі до фінальної сцени. А от головний його недолік полягає в тому, що фільм ні в якому разі не можна дивитися тому, хто не бачив або не пам'ятає першу серію. Кожна глава Фантастичних звірів – частина цілісного і гармонійного задуму, який нам розкриють ще в трьох майбутніх частинах кінофраншизи.

Чи варто йти в кіно на Фантастичних звірів?

Наша відповідь – так, але... Фільм вам точно сподобається, якщо ви – фанат магічного всесвіту від Джоан Роулінг. Зрештою, якщо ви вже сто разів бачили стрічки про Гаррі Поттера, неодноразово читали всі книги та переглядали перших "Звірів" – у вас навіть не виникне запитання, чи йти в кіно. Ви ж його чекали два роки!

Однак і маґлів стрічка не розчарує, хіба що трішки заплутає. Тому головна наша порада перед походом на фільм: не полінуйтеся і подивіться першу частину – "Фантастичні звірі і де їх шукати", тоді ви зануритеся в магічну атмосферу та зможете зрозуміти всі відсилки та перипетії в "Злочинах Ґріндевальда"

Фантастичні звірі матимуть продовження

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