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NK – Back Home: Настя Каменських випустила новий болючий трек про українців
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Настя Каменський презентувала ще один щемливий трек під назвою "Back Home", яким передає почуття мільйонів українців, яким довелось покинути власні домівки через вторгнення російських окупантів. Рекомендуємо переглянути кліп на нову пісню NK.
Популярна українська співачка Настя Каменський (NK) продовжує проводити концерти на підтримку України та займатись волонтерством, а нещодавно вона презентувала кліп на новий потужний трек "Back Home". Назва передає одне із найбільших бажань українських біженців та переселенців, яким довелось тікати від війни далеко від домівок, пише Радіо MAXIMUM.
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Back Home – це пісня, яка зараз близька мільйонам українців, що змушені були покинути свій дім і поїхати в іншу область, або навіть іншу країну Але хоч нам і болить від розлуки зі звичним життям, з близькими, домом, роботою, спокійними ранками з кавою на своїй кухні та всім тим, що залишилось "до"; ця пісня – це ще одне нагадування про те, що нам є за що боротись, – розповіла зірка.
Також Каменських наголосила, що українці справді борються і за мир та свободу, і за щастя та спокій, і за рідні міста та дорогих людей, яких обов'язково обіймуть, адже після перемоги повернуть все, що прагнули забрати окупанти.
NK – Back Home, дивіться кліп онлайн:
NK – Back Home, текст і переклад пісні:
I wanna go home (я хочу додому)
I wanna go back home again (я знову хочу повернутися додому)
I’m just tired to pretend (я просто втомилася прикидатися)
That I’m all right (що у мене все в порядку)
Cause I wanna go home again (бо я хочу додому знову)
Wanna go back home again (знову повернутись додому)
I just wanna get back my family and my friends (просто хочу повернути свою сім'ю та друзів)
Coz I wanna go home again (бо я хочу додому знову)
Alone alone alone on my own (на самоті одна)
I feel lonely lonely lonely (я почуваюсь самотньою)
Coz I wanna go back (бо я хочу повернутись)
I just wanna go back (я просто хочу повернутись)
Home (додому)
My homesickness syndrome (мій синдром туги за домом)
It’s killing me killing me killing me (це вбиває мене)
Coz I wanna go back (бо я хочу повернутись)
I just wanna go back (я просто хочу повернутись)
I miss my home (я сумую за своїм домом)
I miss my work (я сумую за своєю роботою)
I miss my ordinary life (я сумую за своїм звичайним життям)
And morning coffee in the yard (і ранковою кавою на подвір'ї)
I miss such simple things so much (я дуже сумую за такими простими речами)
I left so fast (я пішла так швидко)
I left my past (залишила своє минуле)
I left my memories and more (залишила свої спогади та більше)
I left my room that I adore (покинула свою кімнату, яку обожнюю)
I left my life (покинула своє життя)
Pain (біль)
In my soul (у моїй душі)
Breaks my heart (розбиває моє серце)
Makes me melancholic (робить мене меланхоліком)
Cold (холодно)
I feel so cold (мені так холодно)
I drown my sadness in alcohol and (весь смуток топлю в алкоголі і)
I’m alright maybe time (я в порядку, можливо, час)
will heal my wounds (загоїть мої рани)
Will heal my heartbreak (вилікує моє серце)
I'm alright (я в порядку)
I’m alright (я в порядку)
I just wanna go back (я просто хочу повернутись)
I wanna go home (я хочу додому)
I wanna go back home again (я знову хочу повернутися додому)
I’m just tired to pretend (я просто втомилася прикидатися)
That I’m all right (що у мене все в порядку)
Cause I wanna go home again (бо я хочу додому знову)
Wanna go back home again (знову повернутись додому)
I just wanna get back my family and my friends (просто хочу повернути свою сім'ю та друзів)
Coz I wanna go home again (бо я хочу додому знову)
Alone alone alone on my own (на самоті одна)
I feel lonely lonely lonely (я почуваюсь самотньою)
Coz I wanna go back (бо я хочу повернутись)
I just owww (просто)
Home, my homesickness syndrome (мій синдром туги за домом)
It’s killing me killing me killing me (це вбиває мене)
Coz I wanna go back (бо я хочу повернутись)
I just wanna go back (я просто хочу повернутись)
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