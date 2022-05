У свободи нове ім'я – Україна: Каменських випустила емоційну пісню "You crying"

Настя Каменський випустила ще один потужний трек під назвою "You crying", яким закликала світ не мовчати про жахи, що відбуваються в Україні. Рекомендуємо переглянути кліп на нову пісню NK.

Популярна українська співачка Настя Каменський (NK) не припиняє усіляко підтримувати країну, тож презентувала кліп на новий болючий трек "You crying". Назва не даремно співзвучна з Ukraine, адже в композиції розповідається про весь біль, який переживає наша країна, пише Радіо MAXIMUM.

Зараз так сильно хочеться обійняти кожного українця. Підтримати. Хоч на трохи забрати той біль, який зараз відчуваємо ми всі. Але хоч нам і болить, ми разом, ми сильні. Україна не здається. Вона продовжує боротися за незалежність і щастя своєї нації. І цей подвиг бачить вся планета. Нам важливо аби війна в Україні, яка є справжнім геноцидом українського народу, не перетворилася у тишу. Адже, тільки-но жорстокість стане чимось "звичним" і породить мовчання, стануть чутні розбиті серця мільйонів мирних жителів. Добро завжди перемагає. А добрих сердець значно більше за ту кількість агресорів, які чинять зло на наших землях. Тому я твердо вірю, що нація, яка стоїть на стороні правди, добра і світла, – обов’язково переможе. А ім’я цій нації – Україна!, – наголосила сама виконавиця.

Вона також додала, що у свободи тепер нове ім'я – Україна. І хоч зараз складно передати словами все те, що відчуває кожен українець з першого дня війни, але Каменських впевнена, що Україна виживе. Хоч "вона плаче, але не здається".

NK – You crying, дивіться кліп онлайн:

NK – You crying, текст і переклад пісні:

Приспів:

You Crying (ти плачеш)

You Crying (ти плачеш)

Freedom has now a different name (у свободи тепер інша назва)

You Crying (ти плачеш)

You are a survivor (ти вмієш виживати)

Keep fighting (продовжуй боротись)



You Crying (ти плачеш)

You Crying (ти плачеш)

Freedom has now a different name (у свободи тепер інша назва)

You Crying (ти плачеш)

You are survivor (ти вмієш виживати)

Keep fighting (продовжуй боротись)

My Ukraine (моя Україно)

My Ukraine (моя Україно)

Keep fighting Ukraine (продовжуй боротись, Україно)

My Ukraine (моя Україно)



When the violence causes silence, we hear the beats of broken hearts (коли насильство викликає тишу, ми чуємо удари розбитих сердець)

Angels are crying, blood soaks into the ground

(ангели плачуть, кров просочується у землю)

When the violence causes silence, we hear whispers of broken dreams

(коли насильство викликає тишу, ми чуємо шепіт розбитих мрій)

Angels are crying, this nightmare is our every day scene

(ангели плачуть, цей кошмар - наше щодення)



We’ve seen devils falling down from the sky

(ми бачили, як дияволи падають з неба)

We’ve seen hell upon our ground

(ми бачили пекло на своїй землі)

This is death singing a lullaby

(це смерть співає колискову)

But we’ll never fall asleep or give up

(але ми ніколи не заснемо та не здамося)



Приспів



We are dying, because of the stone-faced liars

(ми помираємо через брехунів з кам'яними обличчями)

They sneaked inside our homes at night

(вони проникли у наші будинки вночі)

We are dying, but we will keep fighting,

(ми помираємо, але будемо продовжувати битись)

We on a side of the Light!

(ми на боці світла!)

