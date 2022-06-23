Ми з України: наші зірки виконали потужний хіт літа 2022 року

Українські зірки виконали потужну пісню. Вона отримала назву "Ми з України" й отримала всі шанси стати хітом цього літа. Тож слухайте разом із нами.

Її презентував телеканал "Україна" спільно з українськими зірками. Композиція розповідає про незламність нашого народу, а отримала вона назву "Ми з України". Слухайте її разом з Радіо MAXIMUM!

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Пісню записали Оля Полякова, Михайло Хома, Наталія Могилевська, Тіна Кароль, Фагот, Юлія Саніна, MELOVIN, Оля Цибульська, ALEKSEEV, NK, Злата Огнєвіч, Олександра Заріцька, Сергій Бабкін, Артем Пивоваров, МУАЯД, а також Абдельрахім. До зірок долучились телеведучі Володимир Остапчук, а також Олексій Суханов.

Ми з України: слухайте потужну пісню від українських зірок:

Ми з України, текст і слова пісні

Налетіла хижим птахом

Руйнівна ворожа сила,

РозтялА зірки над дахом,

Розправляє чорні крила

Ворогів серця порожні,

Та встає з руїн країна –

Ми тепер непереможні!

Кожен більше ніж людина,

Ми один за одного без слів,

На своїй ми стоїмо землі…

Ми з України! Серце велике, справжнє навіки!

Ми з України! Нас не здолати – зламані ґрати!

Ми з України! До перемоги наші дороги!

Ми з України! Доля єдина – вільна країна!

УсерЕдині і зовні

Стали мужні ми й міцніші,

Наші очі болю повні,

Наша зброя найсильніша!

Нас козацька міць гартує,

Нам Дніпро загоїть рани.

Добре буде все. Ти чуєш?

Україна нездоланна!

Ми один за одного без слів,

На своїй ми стоїмо землі…

Ми з України! Серце велике, справжнє навіки!

Ми з України! Нас не здолати – зламані ґрати!

Ми з України! До перемоги наші дороги!

Ми з України! Доля єдина – вільна країна!

І побачать наші діти

Зелень київських каштанів,

Маріуполь буде жити,

Харків з попелу постане!

За село і місто кожне

Помстимося неодмінно,

Відсіч дати злу спроможні

Сини й доньки України!



Пісня "Ми з України" створена, щоб висловити підтримку й пошану незламності, згуртованості та бойовому духу нашого народу у цій жорстокій війні. Усі ми, як один, виборюємо свободу і європейське майбутнє України.

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