Не біженець: Володимир Дантес випустив кліп на нову пісню Not A Refugee

Володимир Дантес презентував свій новий україномовний трек "Not A Refugee" (Не біженець). Нова пісня присвячена всім українцям, яким довелось покинути домівки та рідну країну через війну.

Відомий український шоумен та співак Володимир Дантес випустив особливий кліп на свій новий трек "Not A Refugee" (Не біженець). Він розповів, що написав пісню ще у квітні, слухавши історії друзів, які були за кордоном та прагнули якнайшвидше повернутись у рідні домівки та до звичного життя. Так і зародився текст, який наголошує, що українці – не біженці, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: NK – Кришталь: Настя Каменських випустила новий хіт українською

І в усіх цих розмовах був біль. Біль через те, що залишили свої домівки, кохання, роботу, родину, все. Але згодом дехто повертався в Україну, і це були найщасливіші розмови і почуття. Вони були в ейфорії від того, що знов дихали українським повітрям. Це була радість, яку не могли перебити сирени. Бо що вони були поруч з близькими. Українці – не біженці в інших країнах, ми гості. Просто дехто поки затримався в гостинних країнах, але всі хочуть скоріше повернутися додому, – наголошує Дантес.

Він також додав, що зараз і в реальності, і в музиці дуже багато суму, тому новий трек має показувати тих, хто все ще намагається знаходити щось хороше навіть у такій складній ситуації.

Я спілкувався з військовим, який одружився під час війни. Так от він сказав, що навіть, коли наші захисники "виїжджають на нуль" і чують позитивні пісні — вони вискакують з тачки й починають танцювати. Бо інакше просто не можуть, потрібно себе підбадьорювати, – зауважує виконавець.

Володимир Дантес – Not A Refugee, дивіться кліп онлайн:

Текст пісні Володимир Дантес – Not A Refugee:

В новий рік вона складала свій план

Загадала підпалила ахаха.

Так хотіла відкривати міста

Хостел, друзі, клуби, кава ахаха.

На вокзалі стоїш ти

Без бойфренда, лиш квитки

Хочеш прокричати

Приспів:

OMG, I’m not refugee (Боже, я не біженець)

Please, I wanna travel less (будь ласка, я хочу менше подорожувати)

And now I’m homeless (І тепер я бездомний)

(двічі)

Сині джинси та футболка – твій стиль

В день проходиш мінімально 10 миль

Плачеш, згадуєш, що вдома батьки

І не скоро повернутись зможеш ти

На вокзалі стоїш ти

Без бойфренда, лиш квитки

Хочеш прокричати

Приспів (4 рази)

Та завтра додому я

Повернусь і почну все знову

Назавжди за мною ти

Зверху будеш слідкувати.

And now I’m homeless

Please, I wanna travel less

And now I’m homeless

Читайте також: Автоматами мене не вб'ють: ENLEO і Маша Кондратенко презентували пісню "Любов сильніша"