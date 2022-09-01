Автоматами мене не вб'ють: ENLEO і Маша Кондратенко презентували пісню "Любов сильніша"

Музикант ENLEO і співачка Маша Кондратенко (відома хітом "Ванька-встанька") презентували спільну музичну роботу "Любов сильніша". Слухайте потужну пісню, від якої навертаються сльози на очі!

Ця пісня присвячена пам'яті Олександра Адінцова, життя якого обірвалось на початку квітня. ENLEO зазначив, що він був музикантом, гарним хлопцем та просто його другом з Маріуполя.

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Брате, я так за тобою сумую, ця пісня – єдине, що я можу зробити. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Вічна пам'ять...", – написав співак.

Виконавці цією музичною роботою хотіли показати, що любов сильніша за кулі та автомати, сильніша за страждання та смерть.

Слухати пісню ENLEO & МАША КОНДРАТЕНКО – ЛЮБОВ СИЛЬНІША:

Слова пісні ENLEO & МАША КОНДРАТЕНКО – ЛЮБОВ СИЛЬНІША:

що ти відчуваєш?

коли навколо квітів поле, що зійшло у крові

що би ти відчула?

якщо би море потопило твого кращого друга?

як нам далі жити?

коли наші старі малюнки в завалах догоріли

як знайти дорогу?

і повернути всіх додому

тож лий дощем із каменів і куль

забирай мої крила

автоматами мене не вб‘ють

бо любов сильніша

лий дощем із каменів і куль

забирай мої крила

автомати знають - любов сильніша

хто ці люди за стіною?

чому радіють, що вони завдали стільки болю?

здавалось світ змінився

та твої сльози розказали, що я помилився

і синєє небо - тепер чорний дим

панельні руїни це наш спільний дім

переламані долі заплелись у вінок

і більше не зламаються, ніколи знов

тож лий дощем із каменів і куль

забирай мої крила

автоматами мене не вб‘ють

бо любов сильніша

лий дощем із каменів і куль

забирай мої крила

автомати знають - любов сильніша

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