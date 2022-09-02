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NK – Кришталь: Настя Каменських випустила новий хіт українською
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Настя Каменський презентувала новий трек "Кришталь", відео на яке було створено ще до війни. І лише зараз співачка зважилась його опублікувати.
Популярна українська співачка Настя Каменський (NK) несподівано випустила кліп на нову пісню "Кришталь", який було знято за кілька днів до повномасштабного вторгнення російських окупантів. І лише зараз виконавиця прийняла рішення все ж поділитись з прихильниками своєю творчістю, пише Радіо MAXIMUM.
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17 лютого в Києві було відзнято відеокліп “Кришталь”. Прем‘єра мала відбутись 11 березня. Проте 24 лютого, через повномасштабну війну рф проти України, прем’єра була перенесена на невизначений термін. На прохання слухачів, які чули пісню "Кришталь" на багатьох благодійних концертах на підтримку України, було вирішено випустити цей кліп. Нехай українська музика продовжує підтримувати та надихати, – поділилась Каменських.
NK – Кришталь, дивіться новий кліп Насті Каменських:
Текст пісні NK – Кришталь:
І де ти, і де я, і де ми?
Самотня лише на краю Едему.
І де ми, і де я, і де ти?
Заплутав мене ти в своїх тенетах.
Відпустити не взмозі,
Падають сльози,
Отрута на смак, як мигдаль.
Більше не по дорозі,
В очах моїх роси,
А вії мої, як вуаль.
Гірський кришталь.
Нам нічого не жаль.
Розсипаються сльози,
Ніби у священний Ґрааль,
В мій бокал.
Гірський кришталь.
Все змінилось, на жаль.
Танцюю, ніби я під гіпнозом.
На мої очі впала печаль.
Кришталь.
Кришталь, кришталь.
Дзвін, дзвін.
Де він, де він, де він?
Кришталь, кришталь.
Дзвін, дзвін.
Де він, де він, де він?
Чому ми, чому я, чому ти?
Слова твої - моя отрута.
Чому ти, чому ми, чому я?
Сльозами від болю втечу я.
Відпустити не взмозі,
Падають сльози
На мрій моїх сентименталь.
Більше не по дорозі,
В очах моїх роси,
А вії мої, як вуаль.
Гірський кришталь.
Нам нічого не жаль.
Розсипаються сльози,
Ніби у священний Ґрааль,
В мій бокал.
Гірський кришталь.
Все змінилось, на жаль.
Танцюю, ніби я під гіпнозом.
На мої очі впала печаль.
Кришталь.
Кришталь, кришталь.
Дзвін, дзвін.
Де він, де він, де він?
Кришталь, кришталь.
Дзвін, дзвін.
Де він, де він, де він?
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