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Настя Каменських і Джамала засвітилися в однакових джинсах: фотофакт

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Джамала і Каменських в однакових джинсах - фото 1
Джамала і Каменських в однакових джинсах

Співачки Настя Каменських і Джамала з'явилися на публіці в однакових джинсах від українського бренду. Обом красуням вони дуже личать, зацініть фото!

Зірки обрали джинси-трансформери від бренду GASANOVA. Настя Каменських одягла їх для зйомок в новому сезоні шоу "Х-фактор". Свій образ співачка доповнила шкіряним лаковим жакетом.

Дівчина тижня: Гаряча Настя Каменських та її найвідвертіші образи

Настя Каменських - фото 272658
Настя Каменських

Джамала продемонструвала схожий образ на благодійному фестивалі Charity Weekend, засновницею якого є Маша Єфросиніна. Захід відбувся 25 серпня.

Джа - фото 272659
Джа

До речі, схожі джинси від цього ж бренду носить ще одна українська зірка – топ-модель Алла Костромічова.

Алла Костромічова - фото 272660
Алла Костромічова

Відзначимо, що брюки з високою посадкою від Ельвіри Гасанової коштують 200 доларів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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