MELOVIN випустив пісню That's Your Rolе: текст і переклад новинки

Співак Костя Бочаров (MELOVIN), який представляв Україну на Євробаченні-2018 у Лісабоні, потішив фанів довгоочікуваною прем'єрою. Нова англомовна пісня артиста отримала назву "That's Your Role". Слухайте аудіо та вчіть слова новинки разом з нами!

"Пісня "That's your role" для тих, хто, як і я, прагне досягти своєї мети, прагне зробити те, чого жадає і бажає. І з текстом, і з музикою була якась авантюра – писати було важко, але при цьому все сталося дуже швидко", – прокоментував прем'єру MELOVIN.

Вперше новинку співак виконав на концерті в рідному місті Одесі. За словами артиста, зараз тривають зйомки кліпу на пісню.

MELOVIN – That's Your Role – слухати пісню 2018 онлайн:

That's Your Role – текст і слова пісні

We're not just bodies you hide

Under the groun-de

We're not the flowers you cut

So you look lovely

You can't just do what you want without the consequence

Never knew

Never knew

Never knew

Never knew

Never knew

Never knew

I'd say hence



If they wanna take

your voice - must take your soul

If they gonna take

your soul - well not today

I'm not the kind of guy

Who'll handle this alone

If you wanna play

It's time and that's your role



Sometimes it's bigger than us

Sometimes it's louder

We all have faith in our hearts

We all have power

Out thoughts are oriented towards the happiness

Never knew

Never knew

Never knew

Never knew

Never knew

Never knew

I'd say hence

Переклад пісні: Це твоя роль

Ми не просто якісь тіла, які ховають

Під землею

Ми не квіти, які зрізають

Для оздоби

Не можна робити те, що хочеться, без наслідків

Ніколи не знав

Ніколи не знав

Ніколи не знав

Ніколи не знав

Ніколи не знав

Ніколи не знав

Ось тому й скажу

Якщо вони хочуть взяти

твій голос – їм доведеться відійняти й душу

Якщо вони захочуть взяти

твою душу – ок, не сьогодні

Я не з тих,

Хто може осилити це самотужки.

Якщо ти хочеш грати

Час настав, і це твоя роль

Іноді це більше, ніж ми

Іноді це голосніше

У всіх нас є віра в серці

Кожен має владу

Наші думки скеровані щастям

Ніколи не знав

Ніколи не знав

Ніколи не знав

Ніколи не знав

Ніколи не знав

Ніколи не знав

Ось тому й скажу

