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MELOVIN випустив пісню That's Your Rolе: текст і переклад новинки
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Співак Костя Бочаров (MELOVIN), який представляв Україну на Євробаченні-2018 у Лісабоні, потішив фанів довгоочікуваною прем'єрою. Нова англомовна пісня артиста отримала назву "That's Your Role". Слухайте аудіо та вчіть слова новинки разом з нами!
"Пісня "That's your role" для тих, хто, як і я, прагне досягти своєї мети, прагне зробити те, чого жадає і бажає. І з текстом, і з музикою була якась авантюра – писати було важко, але при цьому все сталося дуже швидко", – прокоментував прем'єру MELOVIN.
Це цікаво: MELOVIN зробив впевнену заяву про свою орієнтацію
Вперше новинку співак виконав на концерті в рідному місті Одесі. За словами артиста, зараз тривають зйомки кліпу на пісню.
MELOVIN – That's Your Role – слухати пісню 2018 онлайн:
That's Your Role – текст і слова пісні
We're not just bodies you hide
Under the groun-de
We're not the flowers you cut
So you look lovely
You can't just do what you want without the consequence
Never knew
Never knew
Never knew
Never knew
Never knew
Never knew
I'd say hence
If they wanna take
your voice - must take your soul
If they gonna take
your soul - well not today
I'm not the kind of guy
Who'll handle this alone
If you wanna play
It's time and that's your role
Sometimes it's bigger than us
Sometimes it's louder
We all have faith in our hearts
We all have power
Out thoughts are oriented towards the happiness
Never knew
Never knew
Never knew
Never knew
Never knew
Never knew
I'd say hence
Переклад пісні: Це твоя роль
Ми не просто якісь тіла, які ховають
Під землею
Ми не квіти, які зрізають
Для оздоби
Не можна робити те, що хочеться, без наслідків
Ніколи не знав
Ніколи не знав
Ніколи не знав
Ніколи не знав
Ніколи не знав
Ніколи не знав
Ось тому й скажу
Якщо вони хочуть взяти
твій голос – їм доведеться відійняти й душу
Якщо вони захочуть взяти
твою душу – ок, не сьогодні
Я не з тих,
Хто може осилити це самотужки.
Якщо ти хочеш грати
Час настав, і це твоя роль
Іноді це більше, ніж ми
Іноді це голосніше
У всіх нас є віра в серці
Кожен має владу
Наші думки скеровані щастям
Ніколи не знав
Ніколи не знав
Ніколи не знав
Ніколи не знав
Ніколи не знав
Ніколи не знав
Ось тому й скажу
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