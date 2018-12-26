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Названі найкращі стрижки всіх часів

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Найкращі стрижки - фото 1
Найкращі стрижки / Instagram

Журнал Vogue вибрав найкращі стрижки всіх часів. Список знаменитостей, які носили такі зачіски, опублікований на сайті видання.

Однією з найкращих стрижок визнали подовжений боб до плечей. З такою зачіскою ходили героїня Гвінет Пелтроу в комедії "Сімейка Тененбаум", американська письменниця Джоан Дідіон, актриса Фей Данавей у документальному детективі про Бонні і Клайда і телезірка Кім Кардашян.

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Схоже каре з коротким чубчиком носили актриса Мішель Пфайффер у трилері "Обличчя зі шрамом", Ума Турман ("Кримінальне чтиво"), співачка Дебора Харрі, а також японський модельєр Реі Кавакубо.

Girl, you'll be a woman soon I love you so much, can't count all the ways I've died for you girl and all they can say is "He's not your kind" They never get tired of putting me down And I'll never know when I come around What I'm gonna find Don't let them make up your mind Don't you know, girl, you'll be a woman soon Please, come take my hand Girl, you'll be a woman soon Soon, you'll need a man I've been misunderstood for all of my life But what they're saying girl it cuts like a knife "The boy's no good" Well, I've finally found what I'm a-looking for But if they get their chance they'll end it for sure Surely would Baby, I've done all I could Now it's up to you girl, you'll be a woman soon Please, come take my hand Girl, you'll be a woman soon Soon, you'll need a man Girl, you'll be a woman soon Please, come take my hand Girl, you'll be a woman soon Soon but soon, you'll need a man Girl, you'll be a woman soon Please, come take my hand - - - #song #songoftheday #canzonedelgiorno #urgeoverkill #girlyoullbeawomansoon #neildiamond #cover #rock #rockmusic #lyrics #instamusic #photo #photooftheday #foto #fotodelgiorno #photography #film #filmdelgiorno #movie #movieoftheday #pulpfiction #cinema #quentintarantino #umathurman #pulp #girl #woman #90s #1994 #ost

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Видання також відзначило довге волосся з чітким зрізом, як у актрис Одрі Хепберн і Джейн Біркін і німецької моделі Верушкі.

Також до найкращих стрижок віднесли і ультракоротке каре в стилі Наталі Портман з кримінальної драми "Леон", яке також носили танцівниця Луїза Брукс, супермодель Наомі Кемпбелл і співачка Lady Gaga.

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Джерело: vogue
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