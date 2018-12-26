Названі найкращі стрижки всіх часів

Журнал Vogue вибрав найкращі стрижки всіх часів. Список знаменитостей, які носили такі зачіски, опублікований на сайті видання.

Однією з найкращих стрижок визнали подовжений боб до плечей. З такою зачіскою ходили героїня Гвінет Пелтроу в комедії "Сімейка Тененбаум", американська письменниця Джоан Дідіон, актриса Фей Данавей у документальному детективі про Бонні і Клайда і телезірка Кім Кардашян.

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Схоже каре з коротким чубчиком носили актриса Мішель Пфайффер у трилері "Обличчя зі шрамом", Ума Турман ("Кримінальне чтиво"), співачка Дебора Харрі, а також японський модельєр Реі Кавакубо.

Видання також відзначило довге волосся з чітким зрізом, як у актрис Одрі Хепберн і Джейн Біркін і німецької моделі Верушкі.

Також до найкращих стрижок віднесли і ультракоротке каре в стилі Наталі Портман з кримінальної драми "Леон", яке також носили танцівниця Луїза Брукс, супермодель Наомі Кемпбелл і співачка Lady Gaga.

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