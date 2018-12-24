В Японії створили кімоно в українському стилі

Презентоване українське кімоно в рамках проекту культурної програми Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Про це повідомляють на офіційному сайті посольства України в Японії, де відзначили, що це кімоно одягала дружина посла України Ігоря Харченка Марина.

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У посольстві розповіли, що "українське" кімоно підготовлено в рамках проекту Imagine OneWorld Kimono Project, який має на меті створення японських кімоно з національними мотивами різних країн світу в контексті підготовки культурної програми Олімпійських ігор 2020 у Токіо.

Основними мотивами для українського кімоно, яке було створено в одному із стародавніх культурних центрів Японії, місті Канадзава префектури Ісікава, були використані соняшники, писанки, лелеки, а також пам'ятник Володимиру Великому, Хрестителю Київської Русі.

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