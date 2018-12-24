Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

В Японії створили кімоно в українському стилі

  • 24
Як виглядає справжнє українське кімано - фото 1
Як виглядає справжнє українське кімано / glavcom

Презентоване українське кімоно в рамках проекту культурної програми Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Про це повідомляють на офіційному сайті посольства України в Японії, де відзначили, що це кімоно одягала дружина посла України Ігоря Харченка Марина.

І ще: Місіс Клаус: Ангел Victoria's Secret розбурхала мережу

У посольстві розповіли, що "українське" кімоно підготовлено в рамках проекту Imagine OneWorld Kimono Project, який має на меті створення японських кімоно з національними мотивами різних країн світу в контексті підготовки культурної програми Олімпійських ігор 2020 у Токіо.

Основними мотивами для українського кімоно, яке було створено в одному із стародавніх культурних центрів Японії, місті Канадзава префектури Ісікава, були використані соняшники, писанки, лелеки, а також пам'ятник Володимиру Великому, Хрестителю Київської Русі.

В Японії створили кімоно в українському стилі - фото 297376

В Японії створили кімоно в українському стилі - фото 297377

В Японії створили кімоно в українському стилі - фото 297378

В Японії створили кімоно в українському стилі - фото 297379

Читайте також: Макіяж на Новий рік 2019: ідеї модного мейкапу з фото і відео

Джерело: glavcom
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські фільми 2018: кіноновинки року, які варто побачити
  • 21 грудня, 12:15
  • 1182
Макіяж на Новий рік 2019: ідеї модного мейкапу з фото і відео
  • 21 грудня, 18:20
  • 719
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 934694
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура