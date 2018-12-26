Експерти розповіли, які кросівки будуть в тренді у 2019 році

Стилісти прогнозують, що ugly-снікерси як і раніше будуть лідирувати у списках ключових трендів року, проте набудуть більш агресивну форму.

Так, особливою популярністю будуть користуватися кросівки у футуристичному дизайні в неонових відтінках, класичному чорному кольорі, а також в нюдовому і брудно-білому кольорі.

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За даними стилістів, переосмислення ugly-снікерсів можна знайти в колекціях преміальних брендів, серед яких Balenciaga, а також в лінійках більш бюджетних марок – Sketchers і Fila.

Потворні кросівки залишаються з нами, але набувають найагресивнішу форму. І поки деякі з нас лише звикають до ugly-трендів, інші вже носять їх в оновленій, більш радикальної версії, яка буде надпопулярними у 2019 році, – відзначають експерти.

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