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Названа причина перезапуску серіалу Секс і місто
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У ЗМІ повідомили, чому культовий серіал "Секс і місто" знову повертається на екрани. Як виявилося, це величезний плюс не тільки для стрімінгової платформи HBO Max, а й для самих актрис серіалу.
Так, для стрімінгової платформи HBO Max новий сезон "Секс і місто" стане серіалом, який буде впізнаваний аудиторією. Крім того, перезапуск стрічки приверне нових глядачів, які після цього залишаться на платформі і переглянуть всі попередні сезони серіалу.
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Позитивно позначиться перезапуск серіалу і на актрисах: кожна з них отримає по мільйону доларів за епізод.
У продовженні серіалу, який буде називатися "And Just Like That ..." буде всього 10 епізодів. Дату релізу нового сезону поки що не повідомили, оскільки продовження серіалу ще навіть не почали знімати. За інформацією ЗМІ, зйомки стрічки почнуться в Нью-Йорку навесні 2021 року.
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