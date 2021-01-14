Старий серіал очолив рейтинг найбільш популярних проєктів у 2020 році

Комедійний серіал Офіс про трудові будні регіонального відділення великої компанії отримав найбільшу кількість переглядів у 2020 році.

За даними аналітиків компанії Nielsen, за минулий рік американські глядачі подивилися понад 57 млрд хвилин ситкому в стилі псевдодокументалістики.

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На другому місці після "Офісу" виявився серіал "Анатомія пристрасті", а слідом за ним йде шоу "Мислити як злочинець".

Повний список:

"Офіс" 57,1 млрд хвилин;

"Анатомія пристрасті" 39,4 млрд хвилин;

"Мислити як злочинець" 35,4 млрд хвилин;

"Озарк" 30,5 млрд хвилин;

"NCIS" 28,1 млрд хвилин;

"Шіттс Крік" 23,8 млрд хвилин;

"Надприродне" 20,3 млрд хвилин;

"Люцифер" 19 млрд хвилин;

"Безсоромні" 18,2 млрд хвилин;

"Корона" 16,3 млрд хвилин;

"Король тигрів" 15,6 млрд хвилин;

"Нова" 14,5 млрд хвилин;

"Мандалорець" 14,5 млрд хвилин;

"Чорний список" 14,5 млрд хвилин;

"Щоденники вампіра" 14,1 млрд хвилин.

Офіс американський серіал, створений на основі однойменного популярного серіалу каналу BBC, володар численних премій Золотий глобус, Еммі і Peabody Awards, знятий в стилі псевдодокументалістики, розповідає про смішне, а часом зворушливе життя співробітників одного офісу. Це знята тремтячою камерою пародія на життя сучасного офісу в жанрі документальне-реаліті шоу про життя співробітників компанії з постачання паперу Dunder Mifflin в місті Скрентон, штат Пенсільванія.

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