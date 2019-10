Настя Каменських – ELEFANTE: дивіться новий кліп, у якому NK зваблює своїми формами

Українська співачка Настя Каменських представила спокусливий кліп на нову пісню ELEFANTE. У провокативному ролику зірка з'являється у відвертих образах та навіть приміряє роль блондинки. Зацініть!

У новому запальному хіті Настя Каменських співає одразу трьома мовами: іспанською, англійською та українською. Співачка запевняє, що мікс української сопілки та динамічних латиноамериканських ритмів ELEFANTE не залишить байдужим нікого.

Це цікаво: Зваблива NK показала, як розважається біля океану

Не менш гарячим вийшов і кліп на новинку, у якому NK змінює кілька відвертих нарядів, а також з'являється в образі блондинки. Головні герої відео – особливі магічні персонажі, які створені з різних граней людської особистості та показують, що кожен має право самовиражатися. Режисером ролика став Леонід Колосовський.

"Кліп переносить нас у світ екзотики, яскравих і екстраординарних персонажів. Адже світ повинен бути саме таким – строкатим і яскравим, наповненим цікавими особистостями. Саме вони роблять життя захопливим. Потрібно пам'ятати, що наша нестандартність у нашому самовираженні", – розкриває задум кліпмейкер. Яскраві кольори, спокусливі дівчата та провокативні танці – зацініть прем'єру і ви!

Дивитись онлайн новий кліп Настя КАМЕНСЬКИХ – ELEFANTE:

Текст і слова пісні ELEFANTE

Un elefante

Muy elegante

La trompa muy larga

la trompa gigante

Uuuuu

Muy larga

Uuuu gigante

Let me take you to a zoo

Zoo zoo zoo zoo zoo zoo

Seré tu pantera negra

Look at you look at you

Estarás conmigo alegre

Te llevaré a la jungla

Jungla la la la la la la

Vamos a jugar sin ropa

La trompa pa pa pa pa

La trompa pa pa pa pa

Ой летіли ми на тусу

I like the way you do it

Me gusta

Ой летіли з України

Stop

No seas tan adusto

I need you love

Esta noche

Hagámoslo

En tu coche

Entremos en el bosque

Donde está muy oscuro

Es muy duro?

No les tengo miedo a los grandes troncos

No tengo miedo de recoger hongos

No les tengo miedo a los chicos rudos

Quita quita quita tus escudos

Mira me

Mira mira mira

Siente me

Y escucha sin mentiras

Rain forest

No estoy sola

Feel the tropical love

Tenemos cuatro horas

I like the way you move la trompa

Feel the rhythm of jango bongo

I like the way you kiss la boca

Lets play the game of love nos toca

Настя Каменських в образі білявки

Читайте також: Настя Каменських поділилася, коли стане мамою