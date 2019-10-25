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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Настя Каменських – ELEFANTE: дивіться новий кліп, у якому NK зваблює своїми формами

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Гаряча прем'єра від NK - фото 1
Гаряча прем'єра від NK

Українська співачка Настя Каменських представила спокусливий кліп на нову пісню ELEFANTE. У провокативному ролику зірка з'являється у відвертих образах та навіть приміряє роль блондинки. Зацініть!

У новому запальному хіті Настя Каменських співає одразу трьома мовами: іспанською, англійською та українською. Співачка запевняє, що мікс української сопілки та динамічних латиноамериканських ритмів ELEFANTE не залишить байдужим нікого.

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Не менш гарячим вийшов і кліп на новинку, у якому NK змінює кілька відвертих нарядів, а також з'являється в образі блондинки. Головні герої відео – особливі магічні персонажі, які створені з різних граней людської особистості та показують, що кожен має право самовиражатися. Режисером ролика став Леонід Колосовський.

"Кліп переносить нас у світ екзотики, яскравих і екстраординарних персонажів. Адже світ повинен бути саме таким – строкатим і яскравим, наповненим цікавими особистостями. Саме вони роблять життя захопливим. Потрібно пам'ятати, що наша нестандартність у нашому самовираженні", – розкриває задум кліпмейкер. Яскраві кольори, спокусливі дівчата та провокативні танці – зацініть прем'єру і ви!

Дивитись онлайн новий кліп Настя КАМЕНСЬКИХ – ELEFANTE:

Текст і слова пісні ELEFANTE

Un elefante
Muy elegante
La trompa muy larga
la trompa gigante

Uuuuu
Muy larga
Uuuu gigante

Let me take you to a zoo
Zoo zoo zoo zoo zoo zoo
Seré tu pantera negra
Look at you look at you
Estarás conmigo alegre
Te llevaré a la jungla
Jungla la la la la la la
Vamos a jugar sin ropa
La trompa pa pa pa pa
La trompa pa pa pa pa
Ой летіли ми на тусу
I like the way you do it
Me gusta
Ой летіли з України
Stop
No seas tan adusto
I need you love
Esta noche
Hagámoslo
En tu coche
Entremos en el bosque
Donde está muy oscuro
Es muy duro?

No les tengo miedo a los grandes troncos
No tengo miedo de recoger hongos
No les tengo miedo a los chicos rudos
Quita quita quita tus escudos

Mira me
Mira mira mira
Siente me
Y escucha sin mentiras
Rain forest
No estoy sola
Feel the tropical love
Tenemos cuatro horas

I like the way you move la trompa
Feel the rhythm of jango bongo
I like the way you kiss la boca
Lets play the game of love nos toca

Настя Каменських в образі білявки - фото 363727
Настя Каменських в образі білявки

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