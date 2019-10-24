Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Великі Вуйки Хелловін

Зваблива Настя Каменський показала, як розважається біля океану (фото)

  • 4
Настя Каменських у купальнику - фото 1
Настя Каменських у купальнику

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під іменем NK, потішила шанувальників атмосферними кадрами з відпочинку у Мексиці. Легка сукня поверх купальника та танці на побережжі - зірка знає, як привернути увагу.

32-річна співачка Настя Каменських одна із найпопулярніших українських зірок в соцмережі Instagram, адже у неї понад 4,2 мільйона підписників. І це зовсім не дивно, адже виконавиця ділиться у мережі майже всім, що трапляється у її житті: від нових кліпів та виступів до звичайних буднів.

І ще: Сексуальна Белла Хадід захопила у крихітному купальнику

Зараз Настя відпочиває у Мексиці, тому не могла не показати шанувальникам сонячні кадри на побережжі океану. На знімках зірка танцює у білому купальнику та прозорій легкій сукні. За лічені години допис зібрав понад 137 тисяч вподобань та чимало компліментів. Фанатів заінтригував такий образ і чимало коментаторів запідозрили Каменських у вагітності, однак нещодавно вона вже прокоментувала чутки про поповнення у родині.

"Тільки ти і природа...І більше нічого не потрібно", - відзначила романтично Настя під серією фото.

Зваблива Настя Каменський показала, як розважається біля океану (фото) - фото 363507

Зваблива Настя Каменський показала, як розважається біля океану (фото) - фото 363508

Зваблива Настя Каменський показала, як розважається біля океану (фото) - фото 363509

Зваблива Настя Каменський показала, як розважається біля океану (фото) - фото 363510

Зваблива Настя Каменський показала, як розважається біля океану (фото) - фото 363511

Зваблива Настя Каменський показала, як розважається біля океану (фото) - фото 363512

Джерело всіх фото: instagram.com/kamenskux

Читайте також: Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута Лана Роудс – найпопулярніша порноактриса премії Pornhub Awards 2019
  • 20 жовтня, 17:50
  • 2291
Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
  • 21 жовтня, 14:30
  • 17790
Коли переводять годинник 2019: перехід на зимовий час в Україні
  • 18 жовтня, 18:45
  • 2988
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз