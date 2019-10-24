Зваблива Настя Каменський показала, як розважається біля океану (фото)

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під іменем NK, потішила шанувальників атмосферними кадрами з відпочинку у Мексиці. Легка сукня поверх купальника та танці на побережжі - зірка знає, як привернути увагу.

32-річна співачка Настя Каменських одна із найпопулярніших українських зірок в соцмережі Instagram, адже у неї понад 4,2 мільйона підписників. І це зовсім не дивно, адже виконавиця ділиться у мережі майже всім, що трапляється у її житті: від нових кліпів та виступів до звичайних буднів.

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Зараз Настя відпочиває у Мексиці, тому не могла не показати шанувальникам сонячні кадри на побережжі океану. На знімках зірка танцює у білому купальнику та прозорій легкій сукні. За лічені години допис зібрав понад 137 тисяч вподобань та чимало компліментів. Фанатів заінтригував такий образ і чимало коментаторів запідозрили Каменських у вагітності, однак нещодавно вона вже прокоментувала чутки про поповнення у родині.

"Тільки ти і природа...І більше нічого не потрібно", - відзначила романтично Настя під серією фото.

Джерело всіх фото: instagram.com/kamenskux

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