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"Ми дуже палкі коханці": Настя Каменських поділилася, коли стане мамою

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"Ми дуже палкі коханці": Настя Каменських поділилася, коли стане мамою - фото 1

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка не дає спокою шанувальникам своїми сексуальними образами та гарячими фото, уже готова стати матір'ю. Красуня відверто розповіла про інтимну сторону особистого життя з чоловіком Потапом.

Так, за словами Насті Каменських, через насичений гастрольний графік подружжя, у них не завжди виходить виділити час, щоб побути вдвох, однак саме такі розставання дозволяють додати в їхні стосунки якусь неповторну родзинку. Крім цього, артистка акцентує увагу на тому, що після чотирьох місяців у шлюбі з продюсером Потам у них не зникає романтика.

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Співачка також стверджує, що не проти б стати і матір'ю, тим більше, що шлях до материнства, знову ж таки, лежить через задоволення і позитивні емоції. Настя підкреслює, що проблем в тому, щоб народити дитину, вона не бачить взагалі ніяких, і, за її словами, все пройде абсолютно без проблем.

Я була б дуже рада перебувати зараз в такому положенні. Це справа не хитра. І коли Всесвіт вирішить нам подарувати дитинку, мені здається, що це вийде легко. І навіть якщо це буде одна година в якомусь аеропорту – ми дуже палкі коханці, – зазначила Каменських.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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