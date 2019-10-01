"Ми дуже палкі коханці": Настя Каменських поділилася, коли стане мамою

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка не дає спокою шанувальникам своїми сексуальними образами та гарячими фото, уже готова стати матір'ю. Красуня відверто розповіла про інтимну сторону особистого життя з чоловіком Потапом.

Так, за словами Насті Каменських, через насичений гастрольний графік подружжя, у них не завжди виходить виділити час, щоб побути вдвох, однак саме такі розставання дозволяють додати в їхні стосунки якусь неповторну родзинку. Крім цього, артистка акцентує увагу на тому, що після чотирьох місяців у шлюбі з продюсером Потам у них не зникає романтика.

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Співачка також стверджує, що не проти б стати і матір'ю, тим більше, що шлях до материнства, знову ж таки, лежить через задоволення і позитивні емоції. Настя підкреслює, що проблем в тому, щоб народити дитину, вона не бачить взагалі ніяких, і, за її словами, все пройде абсолютно без проблем.

Я була б дуже рада перебувати зараз в такому положенні. Це справа не хитра. І коли Всесвіт вирішить нам подарувати дитинку, мені здається, що це вийде легко. І навіть якщо це буде одна година в якомусь аеропорту – ми дуже палкі коханці, – зазначила Каменських.

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