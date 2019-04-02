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Наречені придумали новий тренд замість фати

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Новий весільний тренд - фото 1
Новий весільний тренд / instagram

Серед весільних нарядів з'явився новий тренд, який замінив фату. Дівчата почали використовувати тюрбан замість звичного аксесуара на голову. Новинка прийшла з мусульманської культури, але стала популярна серед наречених у всьому світі.

Наречені замість фати вибирають ошатну чалму. Серед наречених, які обрали таку заміну фати, багато мусульманок, які носять цей головний убір через релігійні переконання. Але весільний тюрбан уподобали і інші модниці, не залежно від релігії.

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Приклади новинок можна знайти в Instagram під хештегом #bridalturbans і #weddingturbans.

Wedding Wednesday . We don't just create outstanding products, we create everlasting memories..... ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ___⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @wuraolaaa looks absolutely dashing in a ready to wear turban by @hijabtytude. Aisha was truly amazing, simple yet very detailed. Thank you darling for choosing us .. May Allah bless your union. Ameen ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ___⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Bride @wuraolaaa ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Turban @hijabtytude ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Dress @olabisiodunne ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Photography @tegaonakpome.photography ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ___⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #hijabtytude #thehijabtytudewoman #realbrides #readytowear #chic #style #naijamade #buyNigerian #hijabtytudebrides #headcover #modestelegance #muslimbride #bride #turban #weddings #nikah #hijabstyle #happy #bridalhijabs #hijabtytude #occasionandevents #turban#hijabstylist#weddingvendor #lagosstylist #lagoshijabstylist #weddingstyle #bridalturbans #bridalstylist.

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Джерело: metro
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