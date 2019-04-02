Наречені придумали новий тренд замість фати

Серед весільних нарядів з'явився новий тренд, який замінив фату. Дівчата почали використовувати тюрбан замість звичного аксесуара на голову. Новинка прийшла з мусульманської культури, але стала популярна серед наречених у всьому світі.

Наречені замість фати вибирають ошатну чалму. Серед наречених, які обрали таку заміну фати, багато мусульманок, які носять цей головний убір через релігійні переконання. Але весільний тюрбан уподобали і інші модниці, не залежно від релігії.

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Приклади новинок можна знайти в Instagram під хештегом #bridalturbans і #weddingturbans.

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