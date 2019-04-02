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Зваблива модель Vicroria's Secret захопила своєю фігурою: відео

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Ельза Хоск показала свої форми на відео - фото 1
Ельза Хоск показала свої форми на відео / instagram.com/hoskelsa

Відома модель Ельза Хоск поділилась відео у бікіні, яке підкреслює її ідеальне засмагле тіло. Тут спекотно!

30-річна шведська модель Ельза Хоск підкорює серця шанувальників не лише з модних зйомок та подіумів Vicroria's Secret, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за розкішною білявкою стежать понад 5 мільйонів користувачів. І це не дивно, адже Ельза майже щодня ділиться свіжими фото та записами зі своїх буднів.

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Нещодавно модель показала відео у бікіні, де позує на камеру. Понеділок у дівчини почався з роботи, для якої потрібно завжди бути у формі. А ви вже готові до літа?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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