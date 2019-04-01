У компанії Levi's сказали, скільки разів на місяць потрібно прати джинси

Джинси рекомендовано прати не частіше, ніж один раз на місяць виворотом назовні. Про це інформує The Independent, посилаючись на заяву фахівців з британського представництва компанії Levi's.

За словами фахівців, джинси з деніму вперше створили в 1873 році. Їх носили шахтарі і робочі американського Заходу. Денім – міцна тканина, яка довго не зношується. Нема потреби прати її часто.

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Сушити джинси краще на мотузці

Видання зазначає, що джинси варто сушити не в пральній машинці. На думку експертів, це слід робити на свіжому повітрі.

У 2014 році гендиректор Levi's Чіп Берг зазначив, що джинси жодного разу не бачили пральну машину зсередини. Журналісти почали публікувати інформацію про те, що він нібито ходить роками в брудних джинсах і пишається цим. З'ясувалося, що Берг видаляє плями вручну точково, після чого сушить одяг на мотузці замість сушки.

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