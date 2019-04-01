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У компанії Levi's сказали, скільки разів на місяць потрібно прати джинси

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Скільки потрібно прати джинси - фото 1
Скільки потрібно прати джинси / cosmo-frost

Джинси рекомендовано прати не частіше, ніж один раз на місяць виворотом назовні. Про це інформує The Independent, посилаючись на заяву фахівців з британського представництва компанії Levi's.

За словами фахівців, джинси з деніму вперше створили в 1873 році. Їх носили шахтарі і робочі американського Заходу. Денім – міцна тканина, яка довго не зношується. Нема потреби прати її часто.

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Сушити джинси краще на мотузці - фото 318118
Сушити джинси краще на мотузці

Видання зазначає, що джинси варто сушити не в пральній машинці. На думку експертів, це слід робити на свіжому повітрі.

У 2014 році гендиректор Levi's Чіп Берг зазначив, що джинси жодного разу не бачили пральну машину зсередини. Журналісти почали публікувати інформацію про те, що він нібито ходить роками в брудних джинсах і пишається цим. З'ясувалося, що Берг видаляє плями вручну точково, після чого сушить одяг на мотузці замість сушки.

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Джерело: independent
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