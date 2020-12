Найкращі серіали 2020 року: рейтинг ТОП-16 новинок, які варто подивитись

Найкращі серіали 2020 року точно припадуть до душі шанувальникам фентезі, драми, комедій та анімації. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийшли у світ за цей рік!

Дракула (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Dracula

Жанр: жахи, трилер, містика, драма

Країна: Великобританія

Режисер: Джонні Кемпбелл

У головних ролях: Клас Банг, Морфідд Кларк, Марк Гейтісс, Луїза Ріхтер, Джон Хеффернан

Тривалість: 110 хв.

Кількість серій: 3

Пам'ятаєте серіал "Шерлок"? Саме його творці взялись за новенького Дракулу. Свіжі пригоди вампіра-аристократа мають здивувати. Не для слабкодухих!

Дракула, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Мені це не подобається

Оригінальна назва мовою серіалу: I Am Not Okay With This

Жанр: фантастика, комедія

Країна: США

Режисер: Джонатан Ентвістл

У головних ролях: Софія Лилліс, Уайатт Олефф, Кетлін Роуз Перкінс, Софія Брайант, Річард Елліс

Тривалість: 30 хв.

Кількість серій: з 26 лютого 2020

Серіал на основі однойменних коміксів Чарльза Форсамана розповідає про старшокластицю Сінді. Може здатись, що вона звичайнісінький підліток, у якого проблеми з батьками, особистим життям та навчанням. Але вишенькою на торті її пернхідного віку стають суперздібності, які раптово почали проявлятись.

Мені це не подобається, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Розробники

Оригінальна назва мовою серіалу: Devs

Жанр: драма, фантастика, трилер

Країна: США

Режисер: Алекс Гарленд

У головних ролях: Браян Д’Арсі Джеймс, Алехандро Де Меса, Карл Глусман, Зек Греньє, Джин Ха

Тривалість: 50 хв.

Кількість серій: 8

Сюжет розповідає про комп'ютерну інженерку Лілі, хлопець якої раптово зникає. Вона вирішує відшукати його і розуміє, що всі сліди ведуть до таємничого відділу у її ж технологічній компанії.



Розробники, дивитись трейлер серіалу онлайн:

І всюди тліють пожежі

Оригінальна назва мовою серіалу: Little Fires Everywhere

Жанр: драма

Країна: США

Режисер: Лінн Шелтон

У головних ролях: Різ Візерспун, Керрі Вашингтон, Розмарі ДеВітт, Джордан Ельзас, Джошуа Джексон

Тривалість: 52 хв.

Кількість серій: 8

Місіс Річардсон можна назвати дуже відповідальною жінкою, яка тримає в порядку не лише свій дім, а й ціле місто. Але всю цю ідилію змінює переїзд художниці Мії Воррен. Вона не звикла прогинатись під чужі правила, тож зовсім не вливається у новий соціум. Між нею та місіс Річардсон у прямому сенсі спалахує вогонь. Новинка базується на однойменному романі Селести Інг, який вийшов у світ кілька років тому.

І всюди тліють пожежі, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Завантаження (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Upload

Upload Жанр: фантастика

фантастика Країна: США

США Режисер: Джеффрі Блітц

Джеффрі Блітц У головних ролях : Роббі Амелл, Енді Алло, Кріс Вільямс, Кевін Біглі, Джессіка Так

: Роббі Амелл, Енді Алло, Кріс Вільямс, Кевін Біглі, Джессіка Так Тривалість: 30 хв.

30 хв. Кількість серій: 10

Сюжет розповідає про майбутнє, у якому свідомість людей на межі зі смертю, можна завантажувати у віртуальну реальність. Головний герой Натан потрапляє в аварію, після якого вирішують також відправити його у цифровий рай. Але життя там не таке ідеальне, як може здатись на перший погляд.

Завантаження, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Нетутешні (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Solar Opposites

Solar Opposites Жанр: анімаційний, комедія, фантастика

анімаційний, комедія, фантастика Країна : США

: США Режисер: Джастін Ройланд

Джастін Ройланд У головних ролях: -

- Тривалість : 25 хв.

: 25 хв. Кількість серій: 8

Сюжет розповідає про інопланетян, які випадково потрапили на Землю, залишившись без корабля. Їхню планету знищив астероїд, тож тепер їм доводиться прикидатись людьми, аби вижити в новому світі. Але тут на них чекають не лише нові правила, а й булінг, наркотики, діти-зомбі та навіть права тварин.

Нетутешні, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Перрі Мейсон (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Perry Mason

Жанр: детектив, драма, кримінал

Країна: США

Режисер: Ролін Джонс, Рон Фіцджеральд

У головних ролях: Меттью Різ, Тетяна Габріела Маслані

Тривалість: 30 хв.

Кількість серій: 8

Сюжет розповідає про адвоката Перрі Мейсона, який намагається вести справу викрадення та гибелі дитини у Лос-Анджелесі 1930-х. Водночас йому доводиться стикатись з особистими проблемами: від розлучення з дружиною і до спогадів про Першу світові війну.

Перрі Мейсон, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Прекрасний новий світ (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Brave New World

Жанр: фантастика

Країна: США

Режисер: Оуен Харріс, Крейг Зіск

У головних ролях: Олден Еренрайк, Джессіка Браун-Фіндлі, Гаррі Ллойд, Ніна Сосанья, Кайлі Банбері, Демі Мур

Тривалість: 40 хв.

Кількість серій: 9

Новий антиутопічний серіал базується на однойменному романі Хакслі та розповідає про майбутнє, де споживацтво - справжній культ. Всі люди поділені на касти та мають виконувати певні завдання. Якось головні герої Бернард Маркс та Ленайна Краун вирішують відпочити у Диких землях, де саме починається повстання.

Прекрасний новий світ, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Зоряний шлях: Нижні палуби

Оригінальна назва мовою серіалу: Star Trek: Lower Decks

Жанр: фантастика, комедія, анімаційний

Країна: США

Режисер: Аарон Беєрс

У головних ролях: Доун Люїс, Фред Татаскьор, Джеррі О’Коннелл

Тривалість: 30 хв.

Кількість серій: 10

Мультсеріал розповідає про команду невдах на борту корабля Зоряного флоту у 2380 році. Всі вони дуже різні, але виконують найчорнішу та найменш потрібну роботу у космосі. Капітан Фріман теж не у захваті від такого розкладу, але разом з лейтенантом Шексом, командиром Ренсом і доктором Т'ана вони готові з гумором виконати будь-яке завдання.

Зоряний шлях: Нижні палуби, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Країна Лавкрафта (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Lovecraft Country

Жанр: фантастика, жахи, драма трилер

Країна: США

Режисер: Ян Деманж

У головних ролях: Майкл Кеннет Вільямс, Джерні Смоллетт, Джонатан Майорс, Онжаню Елліс

Тривалість: 60 хв.

Кількість серій: 10

Сюжет розгортається у 1950-х роках навколо 22-річного ветерана корейської війни Аттікуса Фрімана. Батько головного героя зник, тож хлопець разом з дядьком Джорджем та подругою Летицією вирішує знайти його. Для цього йому доводиться проїхати частину Америки, де йому будуть не раді не лише расисти, а й справжні монстри, які нагадують романи Говарда Лавкрафта.

Країна Лавкрафта, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Ретчед (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Ratched

Жанр: трилер, драма

Країна: США

Режисер: Раян Мерфі

У головних ролях: Сара Полсон, Шерон Стоун, Синтії Ніксон, Джуді Девіс

Тривалість: 60 хв.

Кількість серій: 8



Сюжет розгортається навколо медсестри Мілред Ретчед, про які глядачі вже знають завдяки фільмам за романом Кена Кізі. Серіал розповість про те, як у далекому 1947 вона приїздить до Північної Каліфорнії та влаштовується працювати у сумнозвісну лікарню. Тут експерименти над людьми вважаються нормою.

Ретчед, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Земля монстрів (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Monsterland

Жанр: фантастика, жахи, трилер

Країна: США

Режисер: Дезіре Акхаван, Бабак Анварі

У головних ролях: Кейтлін Дівер, Джонатан Такер, Роберта Коліндрес, Тейлор Шиллінг, Мейсон Шнейдерман

Тривалість: 60 хв.

Кількість серій: 8

Серіал-антологія базується на циклі оповідань Натата Беллінгруда "Озерні монстри Північної Америки" та розповідає про те, як морально зламані люди зустрічаються з різноманітними монстрами. Від вампів та русалок до перевертнів і грішних янголів, які змушують слабких робити відчайдушні вчинки.

Земля монстрів, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Емілі в Парижі (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Emily in Paris

Жанр: драма

Країна: США

Режисер: Ендрю Флемінг

У головних ролях: Лілі Коллінз, Ешлі Пак, Філіппин Леруа-Больє, Камілль Раза, Кейт Уолш

Тривалість: 30 хв.

Кількість серій: 10

Молода американка Емелі отримує можливість втілити свою мрію у реальність та підкорювати Париж у французькому маркетинговому агентстві. Дівчині потрібно оцінювати різноманітні проєкти та ідеї, зважаючи на свої "американські погляди". Але невідоме місто щодня підкидає їй нові перешкоди, тож не легко буде тут будувати кар'єру та стосунки.

Емілі в Парижі, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Хелстром (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Helstrom

Жанр: драма

Країна: США

Режисер: Андерс Енгстрем

У головних ролях: Том Остен, Сідні Леммон, Елізабет Марвел, Роберт Віздом

Тривалість: 60 хв.

Кількість серій: 10

Сюжет розповідає про Деймона і Анну Хелстроми, сина і доньку таємничого і могутнього серійного вбивці та зведеної з розуму жінки. Вони володіють надприродними здібностями і вистежують "найгірших представників людства".

Хелстром, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Шукачі істини (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Truth Seekers

Жанр: фантастика, жахи, комедія

Країна: США

Режисер: Андерс Енгстрем

У головних ролях: Саймон Пегг, Нік Фрост, Малкольм МакДауелл, Саймон Кайо та Еммі Дарсі

Тривалість: 50 хв.

Кількість серій: 8

Сюжет розповідає про мисливців за паранормальними явищами, які усіма силами намагаються не лише їх відшукати, а й зняти на камеру. А все для того, щоб заробити статок без надмірних зусиль. Щоправда, доля підкидає їм шанс таки наблизитись до надприродного та відкриває моторошну таємницю, через яку може трапитись апокаліпсис.

Шукачі істини, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Протистояння (18+)

Оригінальна назва мовою серіалу: The Stand

Жанр: фентезі, трилер, пригоди, жахи

Країна: США

Режисер: Джош Бун

У головних ролях: Джеймс Марсден, Ембер Херд, Вупі Голдберг, Александр Скарсгард, Грег Кіннір, Мерилін Менсон

Тривалість: 48 хв.

Кількість серій: 1 (поки що)

Сюжет базується на романі Стівена Кінга та розповідає, як з таємної лабораторії у США почала поширюватись нова форма грипу. Через неї світ накрила пандемія, яка забрала життя майже 99% всього людства. Ті, хто вижили, вирішили об'єднатись у різні групи, які не збираються товаришувати іншими. У центрі подій 108-річна Абігейл – телепат, яка збирає любов, навідуючись до них у снах, а також таємничий "Чорний чоловік" Рендалл Флегг, який має ще серйозніші сили, аніж Абагейл.

Протистояння, дивитись трейлер серіалу онлайн:

