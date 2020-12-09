Найпопулярніші серіали 2020 року: представлено рейтинг за версією IMDb

База фільмів IMDb склала список найпопулярніших серіалів у році, що минає. Перелік сформований не на основі оцінок критиків, а на переглядах сторінок проєктів.

Найбільша у світі база даних по фільмах і кінематографістах IMDb опублікувала рейтинг серіалів 2020 року, які були популярні серед користувачів. Рейтинг заснований на переглядах сторінок серіалів аудиторією порталу, що нараховує понад 200 мільйонів унікальних відвідувачів у місяць.

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Перше місце займає серіал "Пацани" від Amazon, а друге – шоу "Паперовий будинок" від Netflix. Замикає трійку лідерів драматичний серіал з елементами наукової фантастики "Пітьма", який є теж продуктом Netflix.

"Пацани" – дивіться трейлер серіалу онлайн:

ТОП 10 серіалів 2020 по версії IMDb

"Пацани"; "Паперовий будинок"; "Пітьма"; "Озарк"; "Мандалорець"; "Ферзевий гамбіт"; "Академія Амбрелла"; "Світ Дикого Заходу"; "Відьмак"; "Корона".

Водночас найпопулярнішим серед документальних серіалів став "Король тигрів: Вбивство, хаос і божевілля".

10 найпопулярніших документальних серіалів

за версією IMDb

"Король тигрів: Вбивство, хаос і божевілля"; "Останній танець"; "Не чіпайте котиків: Полювання на інтернет-вбивцю"; "Клятва"; "Джеффрі Епштейн: непристойно багатий"; "Я зникну у темряві"; "Навколо світу з Заком Ефроном"; "МакМілліони"; "Пандемія: як запобігти поширенню"; "Випробування Габріеля Фернандеса".

"Король тигрів: Вбивство, хаос і божевілля" – трейлер документального серіалу від Netflix:

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