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Найпопулярніші серіали 2020 року: представлено рейтинг за версією IMDb
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База фільмів IMDb склала список найпопулярніших серіалів у році, що минає. Перелік сформований не на основі оцінок критиків, а на переглядах сторінок проєктів.
Найбільша у світі база даних по фільмах і кінематографістах IMDb опублікувала рейтинг серіалів 2020 року, які були популярні серед користувачів. Рейтинг заснований на переглядах сторінок серіалів аудиторією порталу, що нараховує понад 200 мільйонів унікальних відвідувачів у місяць.
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Перше місце займає серіал "Пацани" від Amazon, а друге – шоу "Паперовий будинок" від Netflix. Замикає трійку лідерів драматичний серіал з елементами наукової фантастики "Пітьма", який є теж продуктом Netflix.
"Пацани" – дивіться трейлер серіалу онлайн:
ТОП 10 серіалів 2020 по версії IMDb
- "Пацани";
- "Паперовий будинок";
- "Пітьма";
- "Озарк";
- "Мандалорець";
- "Ферзевий гамбіт";
- "Академія Амбрелла";
- "Світ Дикого Заходу";
- "Відьмак";
- "Корона".
Водночас найпопулярнішим серед документальних серіалів став "Король тигрів: Вбивство, хаос і божевілля".
10 найпопулярніших документальних серіалів
за версією IMDb
- "Король тигрів: Вбивство, хаос і божевілля";
- "Останній танець";
- "Не чіпайте котиків: Полювання на інтернет-вбивцю";
- "Клятва";
- "Джеффрі Епштейн: непристойно багатий";
- "Я зникну у темряві";
- "Навколо світу з Заком Ефроном";
- "МакМілліони";
- "Пандемія: як запобігти поширенню";
- "Випробування Габріеля Фернандеса".
"Король тигрів: Вбивство, хаос і божевілля" – трейлер документального серіалу від Netflix:
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