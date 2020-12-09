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Найпопулярніші серіали 2020 року: представлено рейтинг за версією IMDb

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"Паперовий будинок" - фото 1
"Паперовий будинок" / livejournal

База фільмів IMDb склала список найпопулярніших серіалів у році, що минає. Перелік сформований не на основі оцінок критиків, а на переглядах сторінок проєктів.

Найбільша у світі база даних по фільмах і кінематографістах IMDb опублікувала рейтинг серіалів 2020 року, які були популярні серед користувачів. Рейтинг заснований на переглядах сторінок серіалів аудиторією порталу, що нараховує понад 200 мільйонів унікальних відвідувачів у місяць.

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Перше місце займає серіал "Пацани" від Amazon, а друге – шоу "Паперовий будинок" від Netflix. Замикає трійку лідерів драматичний серіал з елементами наукової фантастики "Пітьма", який є теж продуктом Netflix.

"Пацани" – дивіться трейлер серіалу онлайн:

ТОП 10 серіалів 2020 по версії IMDb

  1. "Пацани";
  2. "Паперовий будинок";
  3. "Пітьма";
  4. "Озарк";
  5. "Мандалорець";
  6. "Ферзевий гамбіт";
  7. "Академія Амбрелла";
  8. "Світ Дикого Заходу";
  9. "Відьмак";
  10. "Корона".

Водночас найпопулярнішим серед документальних серіалів став "Король тигрів: Вбивство, хаос і божевілля".

10 найпопулярніших документальних серіалів
за версією IMDb

  1. "Король тигрів: Вбивство, хаос і божевілля";
  2. "Останній танець";
  3. "Не чіпайте котиків: Полювання на інтернет-вбивцю";
  4. "Клятва";
  5. "Джеффрі Епштейн: непристойно багатий";
  6. "Я зникну у темряві";
  7. "Навколо світу з Заком Ефроном";
  8. "МакМілліони";
  9. "Пандемія: як запобігти поширенню";
  10. "Випробування Габріеля Фернандеса".

"Король тигрів: Вбивство, хаос і божевілля" – трейлер документального серіалу від Netflix:

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Джерело: imdb
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