ТОП-5 нових серіалів грудня 2020, які точно варто переглянути

Найкрутіші прем'єри серіалів грудня 2020 точно припадуть до душі фанатам фантастики, драми та трилерів. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у перший місяць зими.

Ваша честь (18+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Your Honor

Жанр: драма

Країна: США

Режисер: Едвард Бергер

У головних ролях: Браян Кренстон, Софія Блек-Деліа, Хоуп Девіс, Джиммі Стентон, Хантер Дуен, Ліллі Кей

Тривалість: 60 хв.

Коли: з 6 грудня 2020

Серіал розповідає про те, як син відомого судді влаштовує ДТП, у якому помирає пішохід. Хлопець тікає з місця подій, а батькові доводиться використовувати свій вплив та зв'язки, аби він не потрапив за ґрати. Але все не так просто, адже загиблий був не простою людиною, а сином місцевого кримінального авторитета.

Ваша честь, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Дикі (18+)

Оригінальна назва мовою серіалу: The Wilds

Жанр: драма, трилер

Країна: США

Режисер: Джон Полсон, Хайфа Аль-Мансур

У головних ролях: Рейчел Гріффітс, Софія Тейлор Алі, Сара Піджен, Дженна Клозе, Ерана Джеймс

Тривалість: - хв.

Коли: з 12 грудня 2020

Серіал розповідає про кількох молодих дівчат, які начебто через авіакатастрофу потрапляють на далекий острів без цивілізації. Це здається випадковістю, адже головні героїні не знайомі між собою, однак незабаром стає зрозуміло, що це серйозний соціальний експеримент. У кожної є моменти з минулого, які їх об'єднують.

Дикі, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Протистояння (18+)

Оригінальна назва мовою серіалу: The Stand

Жанр: фентезі, трилер, пригоди, жахи

Країна: США

Режисер: Джош Бун

У головних ролях: Джеймс Марсден, Ембер Херд, Вупі Голдберг, Александр Скарсгард, Грег Кіннір, Мерилін Менсон

Тривалість: 48 хв.

Коли: з 17 грудня 2020

Сюжет базується на романі Стівена Кінга та розповідає, як з таємної лабораторії у США почала поширюватись нова форма грипу. Через неї світ накрила пандемія, яка забрала життя майже 99% всього людства. Ті, хто вижили, вирішили об'єднатись у різні групи, які не збираються товаришувати іншими. У центрі подій 108-річна Абігейл – телепат, яка збирає любов, навідуючись до них у снах, а також таємничий "Чорний чоловік" Рендалл Флегг, який має ще серйозніші сили, аніж Абагейл.

Протистояння, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Бріджертони (18+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Bridgerton

Жанр: драма

Країна: США

Режисер: Шері Фоксон, Олрік Райлі, Джулі Енн Робінсон

У головних ролях: Аджоа Андох, Джулі Ендрюс, Джонатан Бейлі, Рубі Баркер, Джейсон Барнетт, Сабріна Бартлетт

Тривалість: 60 хв.

Коли: з 25 грудня 2020

Серіал розгортається на початку 19 століття у Лондоні навколо доволі багатої та впливової родини Бріджертонів, які не соромляться жодних бонусів життя вищого суспільства: ні похітливості, ні зрад. Нова картина базується на популярних історичних любовних романах письменниці Джулії Квінн.

Бріджертони, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Вулиця світлячків (18+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Firefly Lane

Жанр: драма

Країна: США

Режисер: Пітер О’Фаллон, Ванесса Паріс

У головних ролях: Кетрін Хайгл, Сара Чок, Бо Гарретт, Роан Кертіс, Бен Лосон, Аліса Сковбай, Яель Йурман, Джон Майкл Екер

Тривалість: 60 хв.

Коли: з 31 грудня 2020

Новинка розповідає про життя двох подруг, які упродовж чотирьох десятків років залишаються близькими та вірними друзями. Хоч доволі скромна Кейт і ховалась у тіні активної Таллі, але це не завадило їм пройти чимало перешкод разом.

Вулиця світлячків, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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