Найкращі ігри для PlayStation 4, які повинен пограти кожен власник PS4

PlayStation 4 на ринку уже 7 років і вона до тепер впевнено тримає лідируючі позиції серед консолей. За цей період з'явилася чимала бібліотека ігор на PS4, серед яких усі геймери зможуть знайти щось для себе. Тож представляємо ТОП-10 найкращих ігор, в які варто пограти кожному власнику приставки.

Скласти список найкращих ігор на PS4 – завдання непросте. На горизонті вже маячить PS5, а розробники у нинішньому році використовують потужності 4-го покоління приставки на максимум. Проте у багатьох ігроманів уже сформувався власний ТОП. Тож на основі оцінок затятих геймерів склали для тебе рейтинг найкращих та найпопулярніших ігор для PlayStation 4, які ти мусиш пройти.

Heavy Rain

Дата виходу: 18 лютого 2010

Жанр: Пригоди

Оцінка геймерів: 9.7

Опис. Гра Heavy Rain – це інтерактивний трилер від знаменитої французької студії Quantic Dream, нагороджений великою кількістю різноманітних премій і нагородами "Гра року". У ній ти повинен очолити полювання за маніяком і розгадати таємницю Майстри Орігамі, керуючи чотирма незнайомцями.

Divinity: Original Sin 2

Дата виходу: 14 вересня 2017

Жанр: РПГ / Стратегія

Оцінка геймерів: 9.7

Опис. Події гри розгортаються в фентезійному світі Рівеллон. З моменту подій оригінальної першої частини минуло вже досить багато років. Маги Джерела виявляються в кайданах біля священного Ордена. Щоб втекти з полону, героям належить зібрати власну групу з чотирьох несхожих один на одного особистостей, і з боєм пробитися на свободу, попутно дізнавшись про себе багато нового і цікавого.

The Last of Us: Remastered

Дата виходу: 10 травня 2016

Жанр: Пригоди / Хоррор / Екшен

Оцінка геймерів: 9.6

Опис. Сюжет гри відправить тебе у постапокаліптичний заражений світ, де люди перетворюються на зомбі-мутантів, але не вони твій головний ворог, а ті люди, які вижили. В оновлену версію для PS4 також увійдуть внутрішньоігрові відео з коментарями від Ніла Дракманна (сценарист, арт-директор гри) і безліч додаткового контенту з The Last of Us.

Grand Theft Auto V

Дата виходу: 17 вересня 2013

Жанр: Екшен

Оцінка геймерів: 9.5

Опис. У центрі п'ятої частини GTA відразу троє героїв – Майкл, Франклін і Тревор. В Grand Theft Auto 5 є все, за те ми так любимо цю серію: і кримінальна драма, і величезний, опрацьований до дрібних деталей ігровий світ, і необмежена свобода дії.

Uncharted 4: A Thief’s End

Дата виходу: 30 липня 2014

Жанр: Пригоди / Екшен

Оцінка геймерів: 9.4

Опис. Це нова, четверта частина популярного пригодницького екшену про Нейтана Дрейка, яка розробляється для PlayStation 4. Головний герой повертається із зовсім новою історією. На цей раз Дрейк повинен відшукати легендарний піратський скарб. Небезпечна подорож піддасть героя не тільки суворим фізичним випробуванням, але змусить його пожертвувати багатьом, щоб врятувати тих, ким він дорожить.

The Elder Scrolls 5: Skyrim

Дата виходу: 11 листопада 2011

Жанр: Ролева гра

Оцінка геймерів: 9.4

Опис. П'ята частина легендарного рольового серіалу. Сюжетно Skyrim – це пряме продовження Oblivion. Втім, на цей раз героїв чекають куди серйозніші супротивники – дракони.

The Stanley Parable

Дата виходу: 17 жовтня 2013

Жанр: Симулятор / Пригоди

Оцінка геймерів: 8.7

Опис. Симулятор ходьби The Stanley Parable, в якому всі дії головного героя коментує оповідач. Сюжет гри розвивається нелінійним чином, і в залежності від зробленого вибору, гравців чекає кілька кінцівок.

Dark Souls 3

Дата виходу: 12 квітня 2016

Жанр: Рольова гра

Оцінка геймерів: 8.7

Опис. Сюжет Dark Souls 3 перенесе гравців у Лотрік, де їм належить узяти на себе роль Повелителя попелу і надалі визначити роль вогню в майбутньому людства.

DiRT Rally 2.0

Дата виходу: 26 лютого 2019

Жанр: Гонки

Оцінка геймерів: 8.7

Опис. DiRT Rally 2.0 – продовження успішного ралійного симулятора, в якому тобі належить прокласти шлях через культові місця для ралі у всіх куточках світу. У твоєму розпорядженні будуть найпотужніші позашляховики, які тільки створила людина, проте найменша помилка може призвести до завершення етапу.

Overwatch

Дата виходу: 24 травня 2016

Жанр: Шутер

Оцінка геймерів: 8.6

Опис. Це новий командний мультиплеєрний шутер від компанії Blizzard, в якому кожен ігровий персонаж володіє власними унікальними здібностями і можливостями. Гра пропонує декілька ігрових режиму і різні ролі для персонажів (штурм, захист, танк і підтримка). Події гри розвиваються у футуристичному світі майбутнього, який населений людьми, мутантами, різноманітними расами і кібернетичними істотами. Тобі належить стати частиною міжнародного відділу під назвою Overwatch, який повинен принести на планету мир.

