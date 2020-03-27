ТОП 20 комп'ютерних ігор: що пограти на ПК під час карантину

В умовах карантину через коронавірус COVID-19 часом буває уже важко придумати собі заняття до душі. Але пройти легендарні Red Dead Redemption 2 чи GTA 5 – завжди хороша ідея. Тож представляємо рейтинг найкращих комп'ютерних ігор 2019-2020 років, які не дадуть тобі нудьгувати.

Представляємо рейтинг найцікавіших і найпопулярніших ігор всіх жанрів серед критиків і гравців. У наш ТОП увійшли відеоігри, які можна грати на домашньому комп'ютері, оскільки ПК залишається найпоширенішою платформою і не втрачає своєї актуальності.

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Рейтинг складено на основі оцінок критиків та геймерів у 2019-2020 роках (дата виходу гри не бралася до уваги)!

Grand Theft Auto V (оновлена версія)

Дата виходу: 18 листопада 2014

18 листопада 2014 Жанр: Пригоди / Екшен

Пригоди / Екшен Оцінка критиків: 10

10 Оцінка гравців: 8.3

Опис. Лос-Сантос – квітучий, сонячний мегаполіс, який населений авторитетами, зірками шоу-бізнесу, викликав колись заздрість всього західного світу. А тепер, в епоху економічної нестабільності і дешевого реаліті-телебачення, всього лише намагається втриматися на плаву.

У всій цій плутанині три дуже різних злочинці розробляють свої власні плани виживання й успіху. Франклін, колишній вуличний гангстер, прагне до нових реальних можливостей і серйозних грошей. Майкл, колишній професійний шахрай, переживає не надто сприятливу відставку, а психічно неврівноважений Тревор просто живе від дози до дози. Приятелі ризикують всім, здійснюючи серію сміливих і небезпечних пограбувань, в надії забезпечити себе грошима до кінця життя.

Red Dead Redemption 2

Дата виходу: 26 жовтня 2018

26 жовтня 2018 Жанр: Екшен

Екшен Оцінка критиків: 9.7

9.7 Оцінка гравців: 8.6

Опис. Гра присвячена лихим часам, коли твоя крутість визначалася не ціною смартфона, а рівнем володіння револьвером і умінням невтомно проскакати цілий день у сідлі.

Тобі належить грати за бандита Артура Моргана у великому відкритому світі Дикого Заходу, який живе власним життям. Щоб додати грі більше реалізму, розробники детально пропрацювали геймплей, значно ускладнивши багато аспектів життя головного героя. Тепер затвори гвинтівок не пересмикує вручну, а верхова їзда досить швидко стомлює коня. І щоб Артур не виглядав асоціально і викликав довіру у місцевих жителів, доведеться стежити за охайністю і зовнішнім виглядом – вчасно відвідувати перукаря, чистити одяг, навіть чистити і доглядати за конячкою! Розмовляючи з куртизанками в борделях і випадковими перехожими, можна багато чого довідатися про бандитів з інших кланів – ця інформація дуже цінується, адже пограбувати ворога добре діло. Кожна дія в грі впливає на репутацію Артура.

The Witcher 3: Wild Hunt

Дата виходу: 19 травня 2015

19 травня 2015 Жанр: РПГ

РПГ Оцінка критиків: 9.5

9.5 Оцінка гравців: 8.9

Опис. Сюжетноорієнтована рольова гра нового покоління, дія якої розгортається у відкритому і приголомшливо красивому фентезійному світі, який сповнений складними рішеннями і масштабними наслідками. У грі ти виступаєш в ролі Геральта з Рівії, члена вимираючої касти мисливців на монстрів. Вам належить відправитися в епічну пригоду у спустошений війною світ і зіткнутися з ворогом, страшнішого якого людство ще просто не знало – Диким Полюванням.

Disco Elysium

Дата виходу: 15 жовтня 2019

15 жовтня 2019 Жанр: РПГ

РПГ Оцінка критиків: 9.4

9.4 Оцінка гравців: 7.3

Опис. Унікальна рольова гра з незвичайним ступенем свободи і майстерними діалогами. Сюжет будується навколо детектива, який одного разу прокидається після важкого похмілля і забуває про все на світі, включно з тим, як виконувати свою роботу і розслідувати справи.

Між тим в місті Ревашоль і в районі Мартінез панують злидні і злочинність. Гра не боїться показувати сувору правду життя – смерть, секс, податки і, звичайно, диско. Гравець може маніпулювати оточуючими і отримувати задоволення від легких сторонніх квестів або ж може взятися за розслідування тяжкого злочину.

Resident Evil 2

Дата виходу: 25 січня 2019

25 січня 2019 Жанр: Хоррор / Екшен

Хоррор / Екшен Оцінка критиків: 9.3

9.3 Оцінка гравців: 8.3

Опис. Це повноцінний ремейк культової гри, який розроблений з нуля і адаптований до сучасних вимог графіки. Як і оригінал, ремейк запропонує дві повноцінні кампанії – за поліцейського Леона і студентку Клер Редфілд, яка відчайдушно шукає свого брата. Однак це буде гра з сучасним підходом до розташування камери. Оригінальний Resident Evil 2 вийшов двадцять років тому, у 1998 році. Як і в легендарному оригіналі ти потрапиш у місто Raccoon City, яке кишить кровожерливими зомбі. Тут тебе чекають жахливі відкриття, різноманітні головоломки, нелінійність сюжету і різноманітні локації.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Дата виходу: 1 вересня 2015

1 вересня 2015 Жанр: Екшен / Шутер

Екшен / Шутер Оцінка критиків: 9.1

9.1 Оцінка гравців: 7.7

Опис. Через дев'ять років після подій гри "MGSV: GROUND ZEROES" і падіння головної бази "Великий бос" Снейк виходить з коми. На дворі 1984 рік. На тлі холодної війни триває глобальне загострення ядерної кризи. Бажаючи відімститися, Снейк створює нову приватну армію і повертається на поле бою в пошуках таємної групи XOF. Тебе чекає маса позитивних емоцій, оскільки тепер тобі буде надана свобода вибору тактики в місіях у відкритому світі.

What Remains of Edith Finch

Дата виходу: 25 квітня 2017

25 квітня 2017 Жанр: Пригоди / Квест

Пригоди / Квест Оцінка критиків: 9.1

9.1 Оцінка гравців: 7.7

Опис. Гра розповідає про Едіт Фінч, яка вивчає історію свого роду. Вона залишилася останнім її представником. Героїня ходить по гігантському фамільного маєтку, занурюючись у таємниці минулого. Історії Фінч різні, відповідно до них змінюється і темп геймплея, і атмосфера. Десь буде динамічна пригода, а десь – похмурий хоррор. Втім, веселого в грі мало: героїня проживе один останній день кожного родича, тобто своїми очима побачить, як пішов з життя той чи інший Фінч.

Starcraft 2: Legacy of the Void

Дата виходу: 10 листопада 2015

10 листопада 2015 Жанр: Стратегія / Тактика

Стратегія / Тактика Оцінка критиків: 9.1

9.1 Оцінка гравців: 7.5

Опис. Ти виступаєш в ролі ієрарха Артаніса, що став ватажком для могутньої раси "протосів". Колись давно ваша рідна планета Айур впала під натиском "зергів". З того часу змінилося багато чого. І тепер, маючи в розпорядженні потужну флотилію, ти готовий не тільки відвоювати свій будинок назад, але і врятувати Всесвіт від стародавнього зла – Амуна. Крім захоплюючого сюжету, тебе чекає ще й новий режим, розрахований на двох гравців. Тут доведеться спільно виконувати різні завдання і знищувати орди лютих ворогів.

Half-Life: Alyx

Дата виходу: 23 березня 2020

23 березня 2020 Жанр: Головоломка / Шутер

Головоломка / Шутер Оцінка критиків: 9

9 Оцінка гравців: 8.6

Опис. Одягнувши шолом віртуальної реальності, ти станеш Алікс Венс, яка разом зі своїм батьком Ілаєм очолюють ранній опір проти Альянсу і жорстокої окупації Землі. Контроль Альянсу за планетою після інциденту у Чорній Мезі тільки посилився: населення залишилося зігнаним загарбниками у міста. Серед жителів залишилися і найкращі земні вчених – ти і твій батько, доктор Ілай Венс. В процесі проходження тобі належить організувати справжню підпільну наукову діяльність: проводити найважливіші досліди, створювати інструменти та боротися Альянсом.

Horizon Zero Dawn

Дата виходу: 1 березня 2017

1 березня 2017 Жанр: РПГ / Екшен

РПГ / Екшен Оцінка критиків: 8.9

8.9 Оцінка гравців: 8.5

Опис. Гра перенесе тебе у постапокаліптичний світ, який є таким собі результатом злиття кам'яного віку і класичного фентезі. Гравцеві відведена роль Елой – дівчинки-мисливця, яка намагається виживати серед величезних роботів, які схожі на динозаврів. Під час боїв з ворогами героїня зможе використовувати вогнепальну, холодну зброю, а також вибухівку. При цьому розправлятися з ворогами можна буде як по-тихому, так і питі у наступ.

Forza Horizon 4

Дата виходу: 2 жовтня 2018

2 жовтня 2018 Жанр: Гонки

Гонки Оцінка критиків: 8.8

8.8 Оцінка гравців: 7.9

Опис. Це продовження однієї з найпопулярніших гоночних аркад сучасності. На цей раз ганяти можна по вулицях і дорогах віртуальної Великобританії. У четвертій частині Horizon багато чергових для подібних продовжень оновлень: автопарк розширено, а графічні ефекти покращені. Від попередніх ігор серії її також відрізняє зміна сезонів, яка забезпечить зміну погодних умов. Це вплине на модель фізики і водіння. Сезони змінюються раз на два тижні.

World of Warcraft: Legion

Дата виходу: 30 серпня 2016

30 серпня 2016 Жанр: РПГ

РПГ Оцінка критиків: 8.8

8.8 Оцінка гравців: 7.7

Опис. Legion – це шосте за рахунком доповнення до розрахованої на багато користувачів онлайн-гри World of Warcraft. Цього разу героям Азерота належить зіткнутися з найбільшим ворогом Орди і Альянсу – демонічним палаючим легіоном. І щоб здолати його, доведеться вдатися до допомоги артефактів – воістину потужної зброї, унікальної для кожного з класів і викуваної у полум'ї легенд.

Resident Evil 7 Biohazard

Дата виходу: 24 січня 2017

24 січня 2017 Жанр: Хоррор

Хоррор Оцінка критиків: 8.8

8.8 Оцінка гравців: 7.6

Опис. Це атмосферний хоррор, наповнений жахом. Дії відбуваються у сільському особняку в сучасній Америці, після драматичних подій, що сталися в Resident Evil 6. Головний герой прокидається в напівзруйнованому особняку, який розташований на зловісних плантаціях кукурудзи. Він не розуміє, що відбувається і намагається вибратися з цього страшного місця живим.

DiRT Rally

Дата виходу: 7 грудня 2015

7 грудня 2015 Жанр: Гонки / Спорт

Гонки / Спорт Оцінка критиків: 8.8

8.8 Оцінка гравців: 7.2

Опис. Це нова гоночна гра в знаменитій серії, яка передає всю сутність ралі. Намагаючись не піддаватися емоціям, ти мчиш по небезпечних, нерівних дорогах на запаморочливій швидкості, прагнучи вичавити з машини все можливе і знаючи, що однієї аварії вистачить, щоб безповоротно втратити шанс.

Battlefield 1

Дата виходу: 21 жовтня 2016

21 жовтня 2016 Жанр: Шутер

Шутер Оцінка критиків: 8.7

8.7 Оцінка гравців: 7.9

Опис. Дії цієї гри переносяться у часи Першої Світової війни. Ти матемеш змогу поглянути на поля битви тих років. Борись всюди: від живописного узбережжя Італії до жарких аравійських пустель. Відкрий для себе класичний ігровий процес знаменитої серії Battlefield у захопливій одиночній кампанії або збирайся з друзями у загони і приєднуйтесь до масштабних розрахованих на багато користувачів битв з підтримкою до 64 гравці за одну сесію.

Metro Exodus

Дата виходу: 15 лютого 2019

15 лютого 2019 Жанр: Шутер

Шутер Оцінка критиків: 8.6

8.6 Оцінка гравців: 8.1

Опис. Гравець подорожує по постапокаліптичній Росії, борючись з незліченними кровожерливими мутантами і не менш кровожерливими людьми, захищаючи небагатьох, хто вижив після світової катастрофи. Головний герой Артем з групою рейнджерів ордена "Спарти", які вижили, вирушає з московського метрополітену на пошуки кращого життя далеко на схід на паровозі "Аврора". Дія гри буде тривати близько одного року, так що нас чекає динамічна зміна пір року і погоди, а також велика кількість різноманітних пейзажів по всій постапокаліптичній Росії. Також в гру повернеться ще один персонаж з попередніх частин франшизи і книги "Метро 2035", яка тепер є дружиною Артема.

Mortal Kombat X

Дата виходу: 14 квітня 2015

14 квітня 2015 Жанр: Екшн

Екшн Оцінка критиків: 8.6

8.6 Оцінка гравців: 7.9

Опис. Гра поєднує в собі кінематографічну презентацію і повністю новий геймплей, здатний подарувати тобі найбрутальніший ігровий досвід за всю історію франшизи. Тепер кожен бій буде вносити свою лепту у твій рейтинг, що відображається в різних світових рангових таблицяхю Вперше за всю історію серії Mortal Kombat X дає гравцям можливість вибору між декількома варіантами одного і того ж бійця, кожному з яких властивий свій унікальний стиль ведення поєдинку.

Fallout 4

Дата виходу: 10 листопада 2015

10 листопада 2015 Жанр: РПГ / Шутер

РПГ / Шутер Оцінка критиків: 8.6

8.6 Оцінка гравців: 7.3

Опис. Багаторічна війна за ресурси отримала свою трагічну кульмінацію у 2077 році, коли в хід було пущено ядерну зброю. З тих пір пройшло 200 років. У ролі одного з вихідців Притулку 111 тобі належить знайти своє місце в цьому мертвому світі. Ігровий світ величезний і повністю доступний для дослідження. Крім виконання сюжетних завдань, ти також можеш займатися й низкою побічних – таких як створення зброї, будівництво, пошук ресурсів і захист населення від мародерів і мутованих людей.

Assassin’s Creed Origins

Дата виходу: 27 жовтня 2017

27 жовтня 2017 Жанр: РПГ / Екшен

РПГ / Екшен Оцінка критиків: 8.3

8.3 Оцінка гравців: 7.8

Опис. Події цієї частини перенесуть тебе за часів правління Клеопатри і відводять тобі роль меджая на ім'я Баєк, що намагається захистити свій народ. Як і раніше, сюжет розгортається у двох лініях часу – античності і 2017 році, де Орден Тамплієрів намагається отримати контроль над планетою.

Геймплей в Origins ще сильніше пішов в сторону від канонів серії і властивому їй паркуру. І хоча приховані вбивства як і раніше є важливою складовою, основна ставка була зроблена на дослідження світу і виконанні різних доручень, включаючи й опціональні.

Call of Duty: Advanced Warfare

Дата виходу: 4 листопада 2014

4 листопада 2014 Жанр: Шутер

Шутер Оцінка критиків: 8

8 Оцінка гравців: 7.7

Опис. Гра покаже солдатів недалекого майбутнього з приватних військових компаній, а керувати ними буде персонаж, копія якого знімалася з знаменитого Американського актора Кевіна Спейсі. Геймплей продемонструє всю міць солдатів, екіпірованих екзоскелетами майбутнього. Міць змінить ведення бойових дій.

Call of Duty: Advanced Warfare запропонує гравцям абсолютно новий ігровий досвід, де технології і тактика ведення боїв серйозно еволюціонували. Дії будуть розвиватися у 2054 році, приватна військова корпорація – це єдина сила, яка повинна врятувати людство в зруйнованому світі, відновлюючись після глобального нападу військової інфраструктури. Гравцям належить взяти на себе роль просунутого солдата, який укомплектований екзоскелетом, технологічними досягненнями в сфері озброєння і технологічними гаджетами.

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