Гра Doom Eternal б'є всі рекорди: чим вона особлива

Doom Eternal вдвічі поліпшила показники Doom (2016) з продажу за перші вихідні і встановила новий рекорд для франшизи.

Схоже, компанія перевершила себе, і це тільки плюс, адже гра користується величезною популярністю. Немає сумнівів, розробники пішли правильним шляхом!

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Розробники не стали публікувати точні цифри у відкритому доступі. 21 березня в Doom Eternal в Steam одночасно грали більш 100 тис. людей. Така ж кількість користувачів спостерігали за грою на Twitch в день релізу. Враховуючи, що гра не мультиплеєрна, це чудовий показник, хоч і не рекордний на цей час.

Раніше повідомлялося, що шутер зайняв перше місце в щотижневому чарті цифрового магазину Steam, а його передзамовлення друге. Критики і геймери теж добре оцінили гру.

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