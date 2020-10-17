Лате – яскрава співачка SOWA представила нову ритмічну пісню

Після успішного релізу пісні "Не Дилема" і шаленої ротації її на музичних каналах, співачка SOWA готова запрем‘єрити нову композицію "Лате". Слухайте ритмічну композицію яскравої співачки на Радіо МАКСИМУМ!

Яскраві та сміливі слова пісні, а також танцювальні мотиви – це історія співачки SOWA, яка потішила нас новою композицією "Лате".

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"Я хочу розбавити сірі будні яскравими образами, моментами та сучасним стилем. Я не оспівую у своїх піснях чогось складного. Усе навпаки, я хочу донести своєму слухачу нотку легкості та позитиву з глибоким текстом і посилом", – розповіла співачка SOWA.

У свої творчості SOWA дотримується стилю близького американським тінейджерам. Пісня "Лате" саме для таких активних, креативних людей, які живуть у задоволення та п'ють лате.

"У моїй творчості завжди присутні певні знаки, вони супроводжують мене у житті та допомагають йти правильним шляхом. Зовсім нещодавно, коли я вже будувала плани на нову пісню, трапилася одна історія. У мене був насичений день і коли я приїхала додому, то першою моєю фразою було "хочу лате" і якраз у цей момент мені на пошту приходить декілька запропонованих від автора варіантів пісень, серед яких була "Лате" і я одразу сприйняла це як знак", – зізналася вона.

Також SOWA додала, що: "уперше прослухавши цю пісню, я одразу в неї закохалась".

SOWA – Лате: слухайте ритмічну композицію яскравої співачки:

"Вона мені вже з першого прослуховування навіювала залежність. Вона така легка та спокуслива. Моє бажання здійснилось – "Лате" я отримала! Для мене це пісня, де я відкрито розповідаю про свої почуття. До кого саме? Поки сама не знаю. Але зараз я наповнена такими почуттями! Відчуваю, що зовсім скоро мені буде кому присвячувати такі пісні", – розповідає співачка SOWA.

Команда співачки SOWA вже готується до роботи над відеокліпом, в якому артистка постане перед глядачем у несподіваному образі.

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