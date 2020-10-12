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Які нові пісні вийшли цього тижня: плейлист свіжих хітів
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Ледь не щодня у світі виходить новий трек, який змушує танцювати, підспівувати та покриватись мурашками. Зібрали плейлист свіжих пісень за цей тиждень жовтня, які точно сподобаються і зарядять крутим настроєм!
Популярна музика змінюється неймовірно швидко, поповнюючи плейлисти шанувальників по всьому світу гарячими новинками. І хоч осінній сезон пов'язують з дощами та бабиним літом, але він не менш продуктивним і для появи свіжих хітів від закордонних зірок та початківців. Тому кожного тижня слухай новеньку добірку найкращих популярних пісень від улюблених поп-виконавців.
Слухай новинки попереднього тижня тут
Новий тиждень осені відзначився свіжою музикою від таких виконавців, як Сем Сміт, YUNGBLUD, BTS, Bebe Rexha та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.
Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:
Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.
Список треків:
- Sam Smith - Diamonds (Acoustic)
- Bebe Rexha - Baby, I'm Jealous (ft. Doja Cat) [Official Music Video]
- Bastille - survivin' (Official Video)
- Qveen Herby - Who Is She
- YUNGBLUD - cotton candy (Official Lyric Video)
- Haim - Man From The Magazine (Official Video)
- Kiiara - So Sick [feat. blackbear] (Official Audio)
- Little Mix - Not a Pop Song (Lyric Video)
- Shawn Mendes - Wonder (Lyric Video)
- Sasha Sloan - Hypochondriac (Lyric Video)
- Tokio Hotel - Durch den Monsun 2020 (Official Music Video)
- Powfu - stay4ever (Official Video)
- Emeli Sandé - Prayed Up
- Astrid S - It's Ok If You Forget Me (Official Music Video)
- Becky Hill - Space (Official Video)
- BTS (방탄소년단) 'Savage Love' (Laxed – Siren Beat) [BTS Remix] Lyric Video
- BENEE - Snail (Official Music Video)
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