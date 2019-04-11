Надя Дорофєєва відверто розповіла про свої табу

Надю Дорофєєву усі знають як яскраву, епатажну, сміливу і стильну українську співачку, однак, як зізналася сама співачка, так було не завжди. Раніше у неї було безліч обмежень, проте їй вдалося змінитися і стати більш вільною.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася ефектним фото в трендовому вбранні, а також розповіла про те, як змінилася вона і її смаки з часом.

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Так, на чуттєвому знімку Надя позує у відвертій сукні з леопардовим принтом на бретельках. Образ доповнює злегка розпатлане підібране наверх волосся і золоте намисто-чокер. Руки виконавиця тримає перед собою, демонструючи свої татуювання. За словами Дорофеєвої, ще кілька років тому вона була категорично проти тату у дівчат.

"Колись мене запитали про моє ставлення до татуювань. 8 років тому я відповіла, що не розумію дівчат, які їх роблять і навіщо псують своє тіло, а ще всього лише 2 місяці тому я й уявити собі не могла, що колись в моєму гардеробі буде річ з леопардовим принтом. У школі я не любила читати, а сьогодні для мене час читання – дорогоцінний. Табу, поставлені мною раніше – сьогодні скасовані. Мені подобається дивувати саму себе і пробувати щось нове! По-моєму це і є свобода", – відверто поділилася співачка.

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