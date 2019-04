Надя Дорофєєва відверто розповіла про свої табу

Когда-то мне задали вопрос о моем отношении к татуировкам. 8 лет назад я ответила, что не понимаю девушек, которые их делают и зачем портят своё тело, а ещё всего лишь 2 месяца назад я и представить себе не могла, что когда-нибудь в моем гардеробе будет вещь с леопардовым принтом. В школе я не любила читать, а сегодня для меня время чтения- драгоценное. Табу поставленные мной раньше- сегодня упразднены. Мне нравится удивлять саму себя и пробовать что-то новое! По-моему это и есть свобода... Photo: @anton.muhin Photo-studio: @light.studio.photo.space

A post shared by nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) on Apr 11, 2019 at 5:53am PDT