Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ломаченко – Кролла Гра престолів

Надя Дорофєєва відверто розповіла про свої табу

  • 13
Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Надю Дорофєєву усі знають як яскраву, епатажну, сміливу і стильну українську співачку, однак, як зізналася сама співачка, так було не завжди. Раніше у неї було безліч обмежень, проте їй вдалося змінитися і стати більш вільною.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася ефектним фото в трендовому вбранні, а також розповіла про те, як змінилася вона і її смаки з часом.

І ще: Оля Полякова похвалилася формами у відвертій сукні

Так, на чуттєвому знімку Надя позує у відвертій сукні з леопардовим принтом на бретельках. Образ доповнює злегка розпатлане підібране наверх волосся і золоте намисто-чокер. Руки виконавиця тримає перед собою, демонструючи свої татуювання. За словами Дорофеєвої, ще кілька років тому вона була категорично проти тату у дівчат.

"Колись мене запитали про моє ставлення до татуювань. 8 років тому я відповіла, що не розумію дівчат, які їх роблять і навіщо псують своє тіло, а ще всього лише 2 місяці тому я й уявити собі не могла, що колись в моєму гардеробі буде річ з леопардовим принтом. У школі я не любила читати, а сьогодні для мене час читання – дорогоцінний. Табу, поставлені мною раніше – сьогодні скасовані. Мені подобається дивувати саму себе і пробувати щось нове! По-моєму це і є свобода", – відверто поділилася співачка.

Когда-то мне задали вопрос о моем отношении к татуировкам. 8 лет назад я ответила, что не понимаю девушек, которые их делают и зачем портят своё тело, а ещё всего лишь 2 месяца назад я и представить себе не могла, что когда-нибудь в моем гардеробе будет вещь с леопардовым принтом. В школе я не любила читать, а сегодня для меня время чтения- драгоценное. Табу поставленные мной раньше- сегодня упразднены. Мне нравится удивлять саму себя и пробовать что-то новое! По-моему это и есть свобода... Photo: @anton.muhin Photo-studio: @light.studio.photo.space

A post shared by nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) on

Читайте також: Настя Каменських здивувала мережу весільним нарядом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!
  • 08 квітня, 19:04
  • 1476
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
  • 07 квітня, 14:24
  • 666
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1385853
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз