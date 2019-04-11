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Настя Каменських здивувала мережу весільним нарядом

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає сольно під сценічним ім'ям NK, розбурхала шанувальників "весільною" сукнею. Відео в наряді з'явилося на сторінці зірки в Instagram.

У ролику Настя Каменських, одягнена у світле плаття з пишною багатошаровою спідницею і корсетним топом. З одного боку глибокий розріз наряду оголяє стрункі ніжки співачки. Зірка йде по коридору, спокусливо погладжуючи себе по грудях і шиї. В кінці ролика Каменських сексуально облизує губи. Відео зроблено з ефектом сповільненої зйомки.

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Багато фанатів припустили, що Каменських позує у весільному вбранні. Але в другому пості співачка розповіла, що вона презентувала "особливу пісню" на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою". Офіційну прем'єру треку "Обіцяю" і кліпу до нього зірка анонсувала на кінець квітня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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