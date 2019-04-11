Оля Полякова похвалилася формами у відвертій сукні

На фото Оля сексуально вигинається на сходинках / iHeartRadio

Популярна українська виконавиця Оля Полякова продемонструвала в мережі своє чудове почуття гумору, ідеальні ноги і підкачені сідниці.

Співачка опублікувала в своєму Instagram фото, на якому позує в під'їзді.

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У кадрі Оля сексуально вигинається на сходинках, зображуючи пристрасть. На співачці рожеве плаття з великим розрізом, яке оголює її довгі ноги і підтягнуті сідниці. "Звідки кадр френди?", - поцікавилася вона у фоловерів, і додала кумедні хештеги.

Шанувальники дізналися, що це кадр з кліпу на пісню "О Боже, як боляче". Крім того, їх повеселили кумедні хештеги. А дехто просто захопився формами зірки.

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