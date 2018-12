На The Game Awards оголосили найкращі відеоігри 2018 року

The Game Awards 2018 / dtf

У Лос-Анджелесі пройшла щорічна премія у сфері відеоігор The Game Awards. Розробники, сценаристи і актори назвали найкращі ігри року, що минає.

Результати у всіх номінаціях визначалися комбінованим голосуванням експертів і пересічних геймерів. Взяти участь в голосуванні можна було на офіційному сайті премії.

Володарями найбільшої кількості перемог на The Game Awards 2018 стали God of War (в трьох номінаціях) і Red Dead Redemption 2 (в п'яти номінаціях). Також God of War отримала найпрестижнішу нагороду премії – "Гра року".

Повний список лауреатів премії The Game Awards:

Найкраща гра 2018 року: God of War;

Найкращий екшн: Dead Cells;

Найкраща RPG: Monster Hunter World;

Найкраща кіберспортивна гра: Overwatch;

Найкраще оповідання: Red Dead Redemption 2;

Найкраще виконання: Red Dead Redemption 2;

Найкраща музика: Red Dead Redemption 2;

Найкращий звук: Red Dead Redemption 2;

Найкраща спортивна / гоночна гра: Forza Horizon 4;

Найкраща режисура: God of War;

Найкраща пригодницька гра: God of War;

Найкраща гра, що триває: Fortnite.

The Game Awards – це щорічна церемонія нагородження, що відзначає досягнення в ігровій індустрії. Крім вручення нагород розробникам ігор, церемонія включає в себе виконання музики, виступи розробників і анонси нових проектів. The Game Awards стала ідейним наступником церемонії Spike Video Game Awards, що проходила щорічно з 2003 по 2013 рік.

