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На The Game Awards оголосили найкращі відеоігри 2018 року

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The Game Awards 2018 - фото 1
The Game Awards 2018 / dtf

У Лос-Анджелесі пройшла щорічна премія у сфері відеоігор The Game Awards. Розробники, сценаристи і актори назвали найкращі ігри року, що минає.

Результати у всіх номінаціях визначалися комбінованим голосуванням експертів і пересічних геймерів. Взяти участь в голосуванні можна було на офіційному сайті премії.

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Володарями найбільшої кількості перемог на The Game Awards 2018 стали God of War (в трьох номінаціях) і Red Dead Redemption 2 (в п'яти номінаціях). Також God of War отримала найпрестижнішу нагороду премії – "Гра року".

Щорічна премія у сфері відеоігор The Game Awards - фото 293810
Щорічна премія у сфері відеоігор The Game Awards

Повний список лауреатів премії The Game Awards:

  • Найкраща гра 2018 року: God of War;
  • Найкращий екшн: Dead Cells;
  • Найкраща RPG: Monster Hunter World;
  • Найкраща кіберспортивна гра: Overwatch;
  • Найкраще оповідання: Red Dead Redemption 2;
  • Найкраще виконання: Red Dead Redemption 2;
  • Найкраща музика: Red Dead Redemption 2;
  • Найкращий звук: Red Dead Redemption 2;
  • Найкраща спортивна / гоночна гра: Forza Horizon 4;
  • Найкраща режисура: God of War;
  • Найкраща пригодницька гра: God of War;
  • Найкраща гра, що триває: Fortnite.

The Game Awards – це щорічна церемонія нагородження, що відзначає досягнення в ігровій індустрії. Крім вручення нагород розробникам ігор, церемонія включає в себе виконання музики, виступи розробників і анонси нових проектів. The Game Awards стала ідейним наступником церемонії Spike Video Game Awards, що проходила щорічно з 2003 по 2013 рік.

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Джерело: polygon
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