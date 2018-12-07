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Mortal Kombat 11: стало відомо, коли вийде нова частина легендарної гри

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Mortal Kombat 11 - фото 1
Mortal Kombat 11 / nerdist

На виставці The Game Awards відбувся анонс чергової частини культового файтинга Mortal Kombat. Глядачам показали тизер новинки, а ігровий процес продемонструють вже в січні.

17 січня відбудеться окремий захід, присвячений новому файтингу, а саму гру планується випустити в усьому світі 23 квітня. За попереднє замовлення гравці отримають Шао Кана і доступ до тестування.

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За словами розробників, оновлене програмне забезпечення гарантує небувалий рівень занурення. У самому ролику глядачам показали епізод, в якому один з одним б'ються Скорпіон і Рейден.

У короткому описі згадується кінематографічний сюжетний режим, можливість налаштовувати персонажів, знайомі і нові герої. Можливо, геймерів чекає сюжетна кампанія в дусі Mortal Kombat: Shaolin Monks.

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