Оголошені найкращі відеоігри 2018 року: рейтинг ТОП 10

Авторитетний журнал Time назвав 10 найкращих комп'ютерних ігор 2018-го. До вашої уваги повний рейтинг та опис новинок року, які сподобалися і фанатам, і критикам.

10. Donut County (PS4, iPhone, ПК)

Це одна з найбільш дивних ігор року. Donut County перетворює гравця в дірку в землі, яка повинна поглинати якомога більше різних предметів, включаючи будинки, людей і тварин. Грі вдається точно продемонструвати людську жадібність і егоїзм.

Гра Donut County

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9. Dandara (PS4, Xbox One, Switch, ПК, iPhone, Android)

Dandara – радикальний апдейт старого 2D-платформера. Головна особливість гри полягає в незвичайній механіці переміщень персонажа. Мета Dandara – допомогти головному герою врятувати його світ від містичної і заразливої Золотої Ідеї. На цю гру варто звернути увагу також через гарну графіку і широкий спектр атак.

Гра Dandara

8. Assassin's Creed Odyssey (PS4, Xbox One, Switch, ПК)

Нова гра серії відправляє гравців до Стародавньої Греції часів Пелопоннеської війни. І хоча Odyssey пропонує більше сюжетної свободи, ніж будь-коли, а також можливість (нарешті) вибрати персонажа, творці в значній мірі використовують підхід "головне не зламати, що було", щоб представити фанатам Стародавньої Греції гру мрії.

Assassin's Creed Odyssey

7. Super Mario Party (Switch)

Super Mario Party – це приємне повернення до класичної франшизи. Цього разу творці розумно спростили елементи настільної гри, щоб удосконалити міні-ігри. Ця версія також підтримує датчики руху, тому гравці можуть струшувати і перевертати пристрій під час проходження.

Super Mario Party

6. Florence (iPhone, Android)

Florence виділяється в новому жанрі медіапродуктів, де грань між іграми та інтерактивними історіями максимально розмита. Тут гравці повинні розв'язувати різні завдання, щоб допомогти головній героїні в її нових стосунках. У Florence, на відміну від інших ігор, головоломки з часом стають легшими – це метафора зв'язку, яка росте між людьми з плином часу.

Гра Florence

5. Red Dead Redemption 2 (PS4, Xbox One)

Будучи приквелом до улюбленої гри 2010 року, Red Dead Redemption 2 – це розлога історія про занепад беззаконного Заходу. Головний герой RDR2 – бандит Артур Морган, який втікає після пограбування поїзда нафтового магната. Гра отримала виключно позитивні відгуки.

Red Dead Redemption 2

4. Subnautica (Xbox One, PC)

Subnautica – науково-фантастична гра в жанрі виживання, де ключем до перемоги є кмітливість і розум, а не сила. Гра ведеться від імені футуристичного космонавта, який опиняється в таємничому і небезпечному підводному світі. У Subnautica немає зброї: творці зробили це спеціально, підкреслюючи і так велику кількість насильства в реальному світі.

Гра Subnautica

3. Into the Breach (Switch, ПК)

Іnto the Breach – стратегія в світі майбутнього, який захопили монстри. Як і в шахах, для успіху гравцям потрібно думати на кілька ходів вперед і йти на жертви заради більшого блага.

Іnto the Breach

2. Spider-Man (PS4)

Це найкраща гра про Людину-Павука зараз. Гравцям настільки сподобається просто переміщатися по дуже реалістичному Нью-Йорку, що вони можуть і забути про боротьбу з вічними ворогами Павука – Електро і Кінгпіном.

Гра Spider-Man

1. God of War (PS4)

Минулі частини God of War були зосереджені на спартанському напівбогу Кратосу і його помсті богам за вбивство сім'ї. Нова гра – більш зріла історія, де головний герой показаний як стоїчний батько і скорботний вдівець. God of War вражає геймплеєм, але гравцям знадобиться хустинка (а може, і дві) під час споглядання стосунків батька і сина.

God of War

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