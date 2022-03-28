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війна

На церемонії вручення Оскара хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв війни в Україні

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На церемонії вручення Оскара хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв війни в Україні - фото 1

У Лос-Анджелесі відбулася 94-та церемонія нагородження Оскар 2022. Під час заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять українців, які загинули у війні з Росією.

Як пише ABC News, голлівудська актриса українського походження Міла Куніс нагадала зі сцени про трагедію, яка прямо зараз розгортається в Україні. З перших днів разом зі своїм чоловіком Ештоном Катчером збирають гроші на допомогу Україні.

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Зокрема Міла Куніс вийшла на сцену, щоб оголосити виступ Ребі Макінтайр із піснею "Somehow You Do" з фільму "Чотири гарні дні". Оголошуючи вихід співачки, вона нагадала глядачам про "темні часи, в яких опинився світ".

Після виступу співачки організатори церемонії опублікували на екрані прохання взяти участь у символічній хвилині мовчання та закликали надати фінансову допомогу українцям, а також українській армії, яка захищає країну та її мешканців від російських окупантів.

Хвилиною мовчання ми хочемо висловити підтримку народу України, який нині переживає вторгнення та несправедливість у власних межах. Хоча кіно для нас є важливою нагодою висловити людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичної допомоги, чистої води та екстрених служб. Ресурсів обмаль, і ми разом, як глобальна спільнота, можемо зробити більше. Ми просимо допомогти Україні у будь-який спосіб. Вболіваємо за Україну.

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