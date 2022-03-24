На своїй землі: у відкритий доступ виклали зворушливу українську короткометражку

Якщо у вас є бодай 5 хвилин вільного часу, то ми рекомендуємо його витратити на перегляд короткометражного фільму "На своїй землі". Він розповість історію однієї сім'ї, яка вимушена була покинути домівку через війну.

Короткометражний фільм "На своїй землі" зняли у рамках програми Дивись Українське. Дивіться стрічку разом з Радіо MAXIMUM. Але попереджаємо, що після перегляду ви не зможете стримувати сліз.

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Стрічка розповідає про звичайних українців, котрі потрапили у скрутні обставини війни. Головні герої фільму – Гордій та Уляна – навіть під гуркіт вибухів не залишають домівку, бо то їхня рідна земля. Бо вони, як і всі українці, на своїй землі, величній Батьківщині – Україні.

На своїй землі, дивіться зворушливу короткометражку про війну:

Нікуди я не поїду! Я на своїй землі!, – каже Гордій у кінці фільму.

Ця короткометражка однозначно заслуговує на те, щоб її побачили якомога більше людей. Тож, будь ласка, поділіться нею в мережі.

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