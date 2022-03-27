"Тіні незабутих предків" з'явилися у вільному доступі: дивіться онлайн український фільм

Український містичний трилер "Тіні незабутих предків" виклали у мережу для вільного перегляду. Таким чином автори стрічки вшанували пам'ять про виконавця головної ролі актора Павла Лі.

Так, творці фільму "Тіні незабутих предків запрошують" безкоштовно подивитися кіно на згадку про виконавця однієї з головних ролей українського актора Павла Лі, який у війні Росії проти України вступив до лав ЗСУ та загинув під обстрілами окупантів в Ірпені. Про це написав режисер стрічки Любомир Левицький в Instagram.

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Крім цього, Любомир Левицький разом із продюсером Андрексом Селівановим готові надати вільний доступ до фільму "Тіні незабутих предків" усім телеканалам, VoD сервісам та кінотеатрам. Також вони виклали фільм для перегляду у високій якості на платформі Vimeo.

Фільм "Тіні незабутих предків" доступний за посиланням!

Дивіться онлайн фільм "Тіні незабутих предків" українською

Ми відмовляємося від будь-яких роялті на користь ЗСУ та будемо раді, якщо ви, подивившись або показавши наш фільм, зробите будь-який, навіть мінімальний, внесок на рахунок ЗСУ та підтримайте наших безстрашних героїв. Слава героям. Слава ЗСУ, — написав Левицький.

Паша Лі, який зіграв у фільмі "Тіні незабутих предків" роль Вови, отримав смертельні поранення в Ірпені, коли евакуював людей з будинку, що горів. Про смерть актора стало відомо 6 березня. Паші Лі було 33 роки.

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