Музей мистецтва у Нью-Йорку нарешті визнав художника Архипа Куїнджі українським

Музей мистецтва Метрополітан, окрім визнання нашого художника українцем, також змінив назву картини французького імпресіоніста Едгара Дега "російські танцівниці" на "Танцівниці в українському вбранні".

Про це повідомила культурна журналістка Оксана Семенік на своїй сторінці у Facebook.

Архип Куїнджі – український художник, який народився в Маріуполі, в музеї Метрополітан в Нью-Йорку нарешті правильно підписаний, як український митець.

Раніше Архип був названий "росіянином". Журналістка додала фото, як було на таблиці до змін.

Там також прибрали ганебну згадку про те, що "artist celebrating both in russia and Ukraine". І нарешті додали хто саме зруйнував музей в Маріуполі – росіяни", – додала журналістка.

Отже, зараз в музеї мистецтва ця інформація позначена так: Red Sunset Arkhyp Kuindzhi (Arkhip Ivanovich Kuindzhi) Ukrainian, 1905–8.

Міністерство культури України про картину "Червоний захід" написали:

Це місце було визначено як один з улюблених сюжетів Куїнджі, річка Дніпро... що тече на південь через три країни до Чорного моря. Куїнджі народився на березі моря у Маріуполі, коли українське місто входило до складу російської імперії. Мінімалістична композиція та драматичне світло, колір і хмари є прикладом стилю художника.

У березні 2022 року російський авіаудар знищив художній музей Куїнджі у Маріуполі.

"отак було в грудні 2022" – неправильна інформація в музею мистецтва Метрополітен / Oksana Semenik/Facebook

