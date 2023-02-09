Стало відомо, яке видання обрали "Бізнес-книгою 2022 року"

Financial Times віддали перемогу книжці "Війна чипів: боротьба за найважливіші у світі технології" американського професора Кріса Міллера.

Американський професор Кріс Міллер, доцент кафедри міжнародної історії Школи права і дипломатії Флетчера Університету Тафтса, отримав визнання і 30 тисяч фунтів стерлінгів призових на церемонії в Лондоні, пише Financial Times.

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У своїй новій книзі Міллер говорить, що людство живе у світі, створеному чипами, адже мікросхеми живлять кожний гаджет. На церемонії вручення нагороди автор розповів, що зацікавився темою напівпровідників ще пʼять років тому, коли зрозумів, що Китай витрачає на імпорт мікросхем більше, ніж на нафту.

"Війна чипів" / Financial Times

Недавня глобальна напруженість і труднощі в ланцюгах постачань, посилені пандемією коронавірусу, тільки підкреслили цю залежність і своєчасність аналізу Міллера", – стверджують члени журі премії.

Переможця 2022 року обрало журі, яке очолила редакторка Financial Times Рула Халаф. З 600 отриманих заявок створили довгий список з 15 претендентів на перемогу, а через місяць оголосили імена шістьох фіналістів.

Журі довго обирали переможця між книжками "Війна чипів" та "Венчурний капітал", авторства Себастьяна Маллабі, який виграв премію у 2016 році.

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