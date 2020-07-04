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Motorola створить смартфон з чотирма камерами
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Компанія представила смартфон з чотирма камерами і батареєю місткістю 5000 мАг. Дивіться, як виглядає новинка!
Смартфон Motorola One Fusion дебютував як останнє доповнення до серії смартфонів Motorola One. Смартфон Motorola One Fusion – це урізана версія Motorola One Fusion +, яка була випущена в глобальному масштабі і в Індії на початку червня. Наразі новий телефон Motorola доступний в країнах Латинської Америки і надійде в інші країни до наступного місяця.
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Смартфон оснащений чіпом Qualcomm Snapdragon 710 SoC, чотирма задніми камерами і батареєю місткістю 5000 мАг. На відміну від One Fusion +, який поставляється з спливаючою камерою, в Motorola One Fusion передня камера розташована всередині виїмки. Motorola ще не оголосила ціни, а також інформацію про доступність Motorola One Fusion по всьому світу. Телефон прибуде до Саудівської Аравії і ОАЕ наступного місяця, повідомляє пост в блозі компанії.
Motorola One Fusion також пропонують у варіанті зберігання 4 ГБ + 64 ГБ. Його колірні варіанти включають смарагдовий зелений і океанський синій.
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