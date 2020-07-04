Дизайн доступного OnePlus Nord показали в мережі: дивіться відео

OnePlus продовжує підігрівати інтерес до нового смартфона Nord, головною особливістю якого повинна стати доступна ціна. Раніше ми вже бачили його спереду, а тепер компанія показала зворотну сторону, що дозволяє скласти загальне уявлення про його дизайн.

Як і було показано на найперших інсайдерських рендерах, що з'явилися ще в кінці минулого року, у OnePlus Nord камера буде розташована в кутку корпусу.

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Так OnePlus Nord виглядатиме ззаду

Уже відомо, що вона отримає роздільну здатність 64 Мп, а всього ззаду – чотири модулі. По центру корпусу красується фірмовий логотип OnePlus. Сканер відбитків пальців, судячи з усього, вмонтують в екран.

З підтвердженої інформації також відомо, що всередині смартфона встановлять восьмиядерний процесор Snapdragon 765G, що підтримує роботу в мережах п'ятого покоління. У Європі модель коштуватиме 500 євро. Дата презентації новинки досі не оголошена.

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