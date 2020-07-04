Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Дизайн доступного OnePlus Nord показали в мережі: дивіться відео

  • 18
OnePlus Nord отримає плоский AMOLED-екран - фото 1
OnePlus Nord отримає плоский AMOLED-екран

OnePlus продовжує підігрівати інтерес до нового смартфона Nord, головною особливістю якого повинна стати доступна ціна. Раніше ми вже бачили його спереду, а тепер компанія показала зворотну сторону, що дозволяє скласти загальне уявлення про його дизайн.

Як і було показано на найперших інсайдерських рендерах, що з'явилися ще в кінці минулого року, у OnePlus Nord камера буде розташована в кутку корпусу.

Це цікаво: Особливі фішки Android 11 можуть бути недоступними для більшості смартфонів

Так OnePlus Nord виглядатиме ззаду - фото 413952
Так OnePlus Nord виглядатиме ззаду

Уже відомо, що вона отримає роздільну здатність 64 Мп, а всього ззаду – чотири модулі. По центру корпусу красується фірмовий логотип OnePlus. Сканер відбитків пальців, судячи з усього, вмонтують в екран.

З підтвердженої інформації також відомо, що всередині смартфона встановлять восьмиядерний процесор Snapdragon 765G, що підтримує роботу в мережах п'ятого покоління. У Європі модель коштуватиме 500 євро. Дата презентації новинки досі не оголошена.

Читайте також: Новий iPhone 12 показали на відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній тест: Перевір, що ти знаєш про ягоди
  • 01 липня, 12:10
  • 290
Дивитися усім: сім найкращих фільмів з Джулією Робертс
  • 30 червня, 19:21
  • 215
Гороскоп на липень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 30 червня, 09:00
  • 2154
Загрузка...
Новини