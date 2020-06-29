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Три ознаки того, що ваш телефон прослуховують
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Як зрозуміти, що ваш телефон прослуховується і які ознаки свідчать про це?
Сторонні додатки
Перше, що треба зробити, якщо ви підозрюєте у себе прослушку, перевірити список встановлених додатків, радять експерти. Якщо раптом там виявляться ті, які ви не звантажували, це поганий знак.
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Телефон живе своїм життям
Ще одним тривожним фактором є дивна поведінка телефону, коли він самостійно вимикається-вмикається, швидко розряджається або перегрівається, коли його не використовують. Це говорить про те, що на телефоні працює стороння програма.
Сторонні звуки під час дзвінка
Пульсуючий звуковий сигнал або інші дивні шуми під час дзвінка також можуть свідчити про прослуховування телефону. Крім того, навіть тоді, коли ви не робите дзвінок, про стеження за вами можуть говорити короткі електронні сигнали.
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